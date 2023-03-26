"Идеальная среда для бактерий": эксперт проверил, сколько микробов на еде из McDonald's

Украинский химик Глеб Репич провел эксперимент, чтобы определить, какие микробы "живут" на поверхности чизбургера из McDonald's. С этой целью он взял с поверхности пищи бактериальный посев и поместил его на сутки в термостат.
Результатом эксперимента ученый поделился на своей странице в Instagram.
"McDonald's считают эталоном качества и санитарии, и сейчас мы узнаем, так ли это на самом деле", - говорит Репич перед началом эксперимента.
Стерильным тампоном химик обмазал поверхность чизбургера, сыр и соус. По его словам, "это просто идеальная среда для развития бактерий".
Тогда нанес все это на питательную среду в чашке Петри и поставил в термостат на сутки. Результат эксперимента показал, что ни одна бактерия не выросла.
"На самом деле какие-то бактерии здесь точно есть, потому что они повсюду", - заметил Репич.
Но ученый объясняет, что он помещал взятые образцы из чизбургера в специальную "среду ЭНДО", чтобы определить наличие фекальных бактерий. И то, что их там нет - это очень хорошо. Это значит, что персонал заведения моет руки.
Этот эксперимент вызвал оживленное обсуждение под постом с видео. Бывшие работники заведения даже подтвердили, что в сети действительно очень строгие требования к соблюдению санитарных норм.
Что пишут в комментариях:
Некоторые даже попытались обвинить химика, что он рекламирует сеть. Однако другие комментаторы отмечают, что McDonald's настолько популярен, что не требует дополнительного пиара.
Раньше мы писали о том, какие микробы химик обнаружил на суши.
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