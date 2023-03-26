"Ідеальне середовище для бактерій": експерт перевірив, скільки мікробів на їжі із McDonald's

Український хімік Гліб Репіч провів експеримент, щоб визначити, які мікроби "живуть" на поверхні чизбургера із McDonald's. Для цього він взяв із поверхні їжі бактеріальний посів та помістив його на добу у термостат.

Скільки мікробів "живуть" на чизбургерах із McDonald's

"McDonald's вважають еталоном якості і санітарії, й зараз ми дізнаємося, чи так воно є насправді", - каже Репіч перед початком експерименту.

Стерильним тампоном хімік обмазав поверхню чизбургера, сир та соус. Оскільки за його словами, "це просто ідеальне середовище для розвитку бактерій".

Тоді наніс це все на поживне середовище у чашці Петрі й поставив у термостат на добу. Результат експерименту показав, що жодної бактерії не виросло.

"Насправді якісь бактерії тут точно є, бо вони є всюди", - зауважив Репіч.

Але науковець пояснює, що він поміщав взяті зразки із чизбургера у спеціальне "середовище ЕНДО", аби визначити наявність фекальних бактерій. І те, що їх там немає - це дуже добре. Це означає, що персонал закладу миє руки.

Реакція соцмереж на експеримент

Цей експеримент викликав жваве обговорення під постом із відео. Колишні працівники закладу навіть підтвердили, що у мережі дійсно дуже строгі вимоги до дотримання санітарних норм.

Що пишуть у коментарях:

Тут зрозуміє тільки той, хто там працював. Там реально дуже за всім спостерігають. Руки не то, що миють, є графік де кожні 30 хв, ти маєш мити руки (і це не просто, аби був підпис, за тим реально стежать). Я можу багато писати, але такий результат експерименту, тільки через жорсткий контроль.

На превеликий жаль, у Європі все навпаки. На власні очі бачила, як персонал працює без рукавичок і збирає бургери просто голими руками. Навіть нарізаний салат у біг мак кладуть руками, а не щипчиками.

Після бургеру "Вкусно и точка" (це мережа, яку запустили в Росії, після закриття McDonald's - ред.) там би повиростали гриби.

Дехто навіть спробував звинуватити хіміка, що він рекламує мережу. Втім інші коментатори зазначають, що McDonald's настільки популярний, що не потребує додаткового піару.