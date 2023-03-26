"Идеальная среда для бактерий": эксперт проверил, сколько микробов на еде из McDonald's

Украинский химик Глеб Репич провел эксперимент, чтобы определить, какие микробы "живут" на поверхности чизбургера из McDonald's. С этой целью он взял с поверхности пищи бактериальный посев и поместил его на сутки в термостат.

Сколько микробов "живут" на чизбургерах из McDonald's

"McDonald's считают эталоном качества и санитарии, и сейчас мы узнаем, так ли это на самом деле", - говорит Репич перед началом эксперимента.

Стерильным тампоном химик обмазал поверхность чизбургера, сыр и соус. По его словам, "это просто идеальная среда для развития бактерий".

Тогда нанес все это на питательную среду в чашке Петри и поставил в термостат на сутки. Результат эксперимента показал, что ни одна бактерия не выросла.

"На самом деле какие-то бактерии здесь точно есть, потому что они повсюду", - заметил Репич.

Но ученый объясняет, что он помещал взятые образцы из чизбургера в специальную "среду ЭНДО", чтобы определить наличие фекальных бактерий. И то, что их там нет - это очень хорошо. Это значит, что персонал заведения моет руки.

Реакция соцсетей на эксперимент

Этот эксперимент вызвал оживленное обсуждение под постом с видео. Бывшие работники заведения даже подтвердили, что в сети действительно очень строгие требования к соблюдению санитарных норм.

Что пишут в комментариях:

Здесь поймет только тот, кто там работал. Там реально за всем наблюдают. Руки не то, что моют, есть график где каждые 30 мин, ты должен мыть руки (и это не просто, чтобы была подпись, за тем реально следят). Я могу много писать, но такой результат эксперимента, только из-за жесткого контроля.

К величайшему сожалению, в Европе все наоборот. Своими глазами видела, как персонал работает без перчаток и собирает бургеры просто голыми руками. Даже нарезанный салат в бег мак кладут руками, а не щипчиками.

После бургера "Смачно и точка" (это сеть, которую запустили в России, после закрытия McDonald's - ред.) там бы выросли грибы.

Некоторые даже попытались обвинить химика, что он рекламирует сеть. Однако другие комментаторы отмечают, что McDonald's настолько популярен, что не требует дополнительного пиара.