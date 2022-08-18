Идеальная шарлотка с яблоками из того, что есть в холодильнике: пошаговый рецепт

Шарлотка со свежими летними яблоками - идеальный десерт к молоку или чаю. Печь ее просто, а ингредиенты уж точно найдутся у вас в холодильнике и кухонном шкафу.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Взбейте яйца со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром в течение 8-10 минут. Масса должна стать пышной и светлой.
Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к яйцам с сахаром. Аккуратно перемешайте при помощи венчика (не используя миксер).
Нарежьте яблоки.
Смажьте форму сливочным маслом, сверху посыпьте тонким слоем муки. Или выстелите пергаментом.
Выложите яблоки, залейте тестом. Перемешайте яблоки с тестом.
Выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.
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