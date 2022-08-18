RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ідеальна шарлотка з яблуками з того, що є в холодильнику: покроковий рецепт

Скріншот відео: Шарлотка з яблуками
Автор: Світлана Мащенко

Шарлотка зі свіжими літніми яблуками - ідеальний десерт до молока або чаю. Пекти її просто, а інгредієнти вже точно знайдуться у вас в холодильнику і кухонній шафі.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Яблука - 3 великих або 6 маленьких
  • Яйця великі - 3 шт.
  • Цукор - 200 г
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Сіль - щіпка
  • Борошно - 160 г
  • Розпушувач - 0,5 ч. л.

Покрокове приготування

Збийте яйця з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром протягом 8-10 хвилин. Маса повинна стати пишною і світлою.

Змішайте борошно з розпушувачем і додайте до яєць з цукром. Акуратно перемішайте за допомогою віночка (не використовуючи міксер).

Наріжте яблука.

Змастіть форму вершковим маслом, зверху посипте тонким шаром борошна. Або вистеліть пергаментом.

Викладіть яблука, залийте тістом. Перемішайте яблука з тістом.

Випікайте 35-40 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше ми повідомляли, що приготувати на Яблучний і Горіховий Спаси.

Також читайте, як спекти печиво "Алкоголіки" за старим рецептом з бабусиного записника.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт