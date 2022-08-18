Ідеальна шарлотка з яблуками з того, що є в холодильнику: покроковий рецепт

Шарлотка зі свіжими літніми яблуками - ідеальний десерт до молока або чаю. Пекти її просто, а інгредієнти вже точно знайдуться у вас в холодильнику і кухонній шафі.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Збийте яйця з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром протягом 8-10 хвилин. Маса повинна стати пишною і світлою.
Змішайте борошно з розпушувачем і додайте до яєць з цукром. Акуратно перемішайте за допомогою віночка (не використовуючи міксер).
Наріжте яблука.
Змастіть форму вершковим маслом, зверху посипте тонким шаром борошна. Або вистеліть пергаментом.
Викладіть яблука, залийте тістом. Перемішайте яблука з тістом.
Випікайте 35-40 хвилин при температурі 180 градусів.
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