Готовим печенье "Алкоголики" по старому рецепту из бабушкиной записной книжки
Печенье с таким необычным названием готовили еще наши бабушки. Несмотря на водку в составе, его можно детям, ведь спирт испаряется в духовке и от "алкоголизма" в нем остается только название.
Рецепт появился на кулинарном канале Onyshkevychi.
Ингредиенты:
- мука - 300 г (+- 50 г)
- сливочное масло - 125 г
- смалец - 125 г
- вода - 1 ст. л.
- уксус - 1 ст. л.
- водка - 1 ст. л.
- сахарная пудра - 100 г
Пошаговое приготовление
Соединяем муку с холодным маслом и смальцем, перетираем в крошку. Добавляем воду, водку, уксус. Замешиваем мягкое податливое тесто.
Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник.
Припыляем рабочую поверхность мукой, раскатываем тесто толщиной 0,5-1 см. Выжимаем кружочки с отверстием внутри.
Выпекаем при температуре 160 градусов 10 минут.
После этого горячее печенье следует хорошенько искупать в сахарной пудре.
Наше печенье готово!
Интересно, что благодаря быстрому испарению спирта при высокой температуре тесто насытится воздухом, а выпечка станет пышнее.
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