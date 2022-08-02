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Готовим печенье "Алкоголики" по старому рецепту из бабушкиной записной книжки

Новина українською →
Вторник 02 августа 2022 14:19
Готовим печенье "Алкоголики" по старому рецепту из бабушкиной записной книжки Коллаж РБК-Украина: как приготовить печенье "Алкоголики"
Автор: Светлана Мащенко

Печенье с таким необычным названием готовили еще наши бабушки. Несмотря на водку в составе, его можно детям, ведь спирт испаряется в духовке и от "алкоголизма" в нем остается только название.

Рецепт появился на кулинарном канале Onyshkevychi.

Ингредиенты:

  • мука - 300 г (+- 50 г)
  • сливочное масло - 125 г
  • смалец - 125 г
  • вода - 1 ст. л.
  • уксус - 1 ст. л.
  • водка - 1 ст. л.
  • сахарная пудра - 100 г

Пошаговое приготовление

Соединяем муку с холодным маслом и смальцем, перетираем в крошку. Добавляем воду, водку, уксус. Замешиваем мягкое податливое тесто.

Готовим печенье &quot;Алкоголики&quot; по старому рецепту из бабушкиной записной книжки

Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник.

Готовим печенье &quot;Алкоголики&quot; по старому рецепту из бабушкиной записной книжки

Припыляем рабочую поверхность мукой, раскатываем тесто толщиной 0,5-1 см. Выжимаем кружочки с отверстием внутри.

Готовим печенье &quot;Алкоголики&quot; по старому рецепту из бабушкиной записной книжки

Выпекаем при температуре 160 градусов 10 минут.

После этого горячее печенье следует хорошенько искупать в сахарной пудре.

Готовим печенье &quot;Алкоголики&quot; по старому рецепту из бабушкиной записной книжки

Наше печенье готово!

Готовим печенье &quot;Алкоголики&quot; по старому рецепту из бабушкиной записной книжки

Интересно, что благодаря быстрому испарению спирта при высокой температуре тесто насытится воздухом, а выпечка станет пышнее.

Ранее мы писали, зачем в тесто следует добавлять водку.

Также сообщали, что надо готовить на Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы.

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