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Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: даты больших праздников и что надо обязательно сделать

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Вторник 02 августа 2022 13:44
Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: даты больших праздников и что надо обязательно сделать Коллаж РБК-Украина: Готовимся праздновать Медовый, Яблочный и Ореховый Спас
Автор: Светлана Мащенко

В августе украинцы отметят важные, богатые традициями праздники - Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Каждый из этих дней имеет свои особенности, о которых стоит знать и обычаи, которые нужно соблюдать.

О датах праздников, традициях, в том числе и кулинарных - читайте ниже в нашем материале Styler.

Медовый Спас, или Маковей

Первый Спас - Медовый, который еще в народе называют Маковея. Его мы отпразднуем 14 августа. Православное название праздника - Происхождение Честных древ Животворящего Креста Господня.

Кроме того в этот день начинается Успенский пост, который закончится 27-го августа, накануне великого праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Главные традиции праздника связаны с медом и пчеловодством. В этот день соты можно нести в церковь для освящения, а мед из них считается наиболее целебным.

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Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: даты больших праздников и что надо обязательно сделать

Фото: Полакомьтесь медом 14 августа (freepik)

По обычаю на Маковея пекут медовые пряники, угощают друг друга свежим медом. В выпечку также добавляют мак.

Интересно, что второе название праздника - Маковей, связана с братьями Маккавеями, принявшими мученическую смерть за веру.

Рецепт праздничных медовых пряников

  • 2 стакана меда (250 мл)
  • 4 яйца
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 ч. л. корицы
  • 1 ч. л. молотого имбиря
  • 0,5 ч. л. черного перца
  • 0,25 ч. л. мускатного ореха
  • 800 г муки (+300 г)
  • 1 ч. л. соды
  • 2 ч. л. какао
  • 120 г сливочного масла или маргарина

Как приготовить:

Яблочный Спас

Второй Спас - Яблочный - отмечается 19 августа. В церкви освящают яблоки, которыми потом угощают родных и близких. Из них пекут пироги, готовят другие блюда.

По церковному календарю в этот день большой двунадесятый праздник - Преображение Господне.

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Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: даты больших праздников и что надо обязательно сделать

Коллаж РБК-Украина: Яблоки - самый полезный украинский фрукт

Раньше в народе верили, что яблоки нового урожая нельзя есть до Спаса - это большой грех.

Когда же отведаешь яблоко на Спаса, по нему можно узнать о своем будущем. Кисловатое яблоко - к трудностям, сладкое - к радости.

Рецепт яблочного штруделя от Евгения Клопотенко

Обратите внимание, что в рецепте есть сливочное масло. Если вы поститесь, замените растительноым.

Ингредиенты на 3 штруделя:

  • 12 листов теста фило
  • 6 яблок
  • 1/2 лимона (сок и цедра)
  • 5 ст. л. сухарей
  • 8 ст. л. мака
  • 200 г сливочного масла
  • 5 ст. л. сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара

Пошаговое приготовление:

Ореховый (Хлебный) Спас

Третий Спас, Ореховый (Хлебный) отмечается 29 августа. К этому времени обычно созревает лещина, а также уже готово зерно из нового урожая.

Принято печь хлеб из свежего зерна и нести его на освящение в церковь. Потом его делили между всеми членами семьи.

Кроме того отмечается предпраздник Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). А также перенесение нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

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Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: даты больших праздников и что надо обязательно сделать

Фото: Лещина - вкусный и питательный украинский орех (freepik)

По народным приметам, в один год не могло быть одинаково хорошего урожая орехов и пшеницы.

Рецепт пышного хлеба на сковороде

  • 300 мл горячей воды
  • 400 г муки
  • 17 г живых дрожжей (6 г сухих)
  • 1 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. сахара
  • растительное масло для работы с тестом

Процесс приготовления:

Ранее мы писали, что строго запрещено на Ильи-пророка.

Кроме того сообщалось, какие православные праздники будут отмечаться в августе 2022 года.

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