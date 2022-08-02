Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: даты больших праздников и что надо обязательно сделать

В августе украинцы отметят важные, богатые традициями праздники - Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Каждый из этих дней имеет свои особенности, о которых стоит знать и обычаи, которые нужно соблюдать.

О датах праздников, традициях, в том числе и кулинарных - читайте ниже в нашем материале Styler.

Медовый Спас, или Маковей

Первый Спас - Медовый, который еще в народе называют Маковея. Его мы отпразднуем 14 августа. Православное название праздника - Происхождение Честных древ Животворящего Креста Господня.

Кроме того в этот день начинается Успенский пост, который закончится 27-го августа, накануне великого праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Главные традиции праздника связаны с медом и пчеловодством. В этот день соты можно нести в церковь для освящения, а мед из них считается наиболее целебным.

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Фото: Полакомьтесь медом 14 августа (freepik)

По обычаю на Маковея пекут медовые пряники, угощают друг друга свежим медом. В выпечку также добавляют мак.

Интересно, что второе название праздника - Маковей, связана с братьями Маккавеями, принявшими мученическую смерть за веру.

Рецепт праздничных медовых пряников

2 стакана меда (250 мл)

4 яйца

0,5 ч. л. соли

1 ч. л. корицы

1 ч. л. молотого имбиря

0,5 ч. л. черного перца

0,25 ч. л. мускатного ореха

800 г муки (+300 г)

1 ч. л. соды

2 ч. л. какао

120 г сливочного масла или маргарина

Как приготовить:

Яблочный Спас

Второй Спас - Яблочный - отмечается 19 августа. В церкви освящают яблоки, которыми потом угощают родных и близких. Из них пекут пироги, готовят другие блюда.

По церковному календарю в этот день большой двунадесятый праздник - Преображение Господне.

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Раньше в народе верили, что яблоки нового урожая нельзя есть до Спаса - это большой грех.

Когда же отведаешь яблоко на Спаса, по нему можно узнать о своем будущем. Кисловатое яблоко - к трудностям, сладкое - к радости.

Рецепт яблочного штруделя от Евгения Клопотенко

Обратите внимание, что в рецепте есть сливочное масло. Если вы поститесь, замените растительноым.

Ингредиенты на 3 штруделя:

12 листов теста фило

6 яблок

1/2 лимона (сок и цедра)

5 ст. л. сухарей

8 ст. л. мака

200 г сливочного масла

5 ст. л. сахара

1 пакетик ванильного сахара

Пошаговое приготовление:

Ореховый (Хлебный) Спас

Третий Спас, Ореховый (Хлебный) отмечается 29 августа. К этому времени обычно созревает лещина, а также уже готово зерно из нового урожая.

Принято печь хлеб из свежего зерна и нести его на освящение в церковь. Потом его делили между всеми членами семьи.

Кроме того отмечается предпраздник Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). А также перенесение нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

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Фото: Лещина - вкусный и питательный украинский орех (freepik)

По народным приметам, в один год не могло быть одинаково хорошего урожая орехов и пшеницы.

Рецепт пышного хлеба на сковороде

300 мл горячей воды

400 г муки

17 г живых дрожжей (6 г сухих)

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. сахара

растительное масло для работы с тестом

Процесс приготовления: