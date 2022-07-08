Идеальная кабачковая икра в мультиварке на зиму: вы больше не купите магазинную

Кабачковая икра - вкусная паста, которую хоть на хлеб намазывай, хоть ложками ешь. Часто мы покупаем баночки икры в магазині. Но летом, когда кабачки недорогие, можно самостоятельно варить икру и запасаться баночками с ней на зиму.

Как сварить икру в мультиварке, рассказала украинская блогер Лилия Цвит.

Ингредиенты на 5 банок по 0,5 л:

1,5 кг кабачков (вес без кожи и семян)

0,5 кг моркови (очищенной)

0,5 кг лука (очищенного)

1 ст. л. соли

2 ст. л. сахара

50 мл уксуса

100 мл масла

0,5 ч. л. молотого черного перца

250 г томатной пасты 25%

Пошаговое приготовление

Перетрите очищенные овощи в блендере до однородной массы. Чем лучше перемолоты овощи, тем однороднее получится икра.

Измельченные овощи выложите в чашу мультиварки. Добавьте соль, сахар, масло и уксус. Тщательно перемешайте массу.

Выберите режим тушения и готовьте два часа. Затем добавьте томатную пасту, черный молотый перец и протушите еще два часа.

Горячую накладывайте икру в стерилизованные банки, герметично закройте стерилизованными крышками, переверните вверх дном и закутайте на сутки. Наша натуральная кабачковая икра готова!