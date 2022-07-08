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Идеальная кабачковая икра в мультиварке на зиму: вы больше не купите магазинную

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 10:59
Идеальная кабачковая икра в мультиварке на зиму: вы больше не купите магазинную Скриншот видео: Кабачковая икра в мультиварке по рецепту Лилии Цвит
Автор: Светлана Мащенко

Кабачковая икра - вкусная паста, которую хоть на хлеб намазывай, хоть ложками ешь. Часто мы покупаем баночки икры в магазині. Но летом, когда кабачки недорогие, можно самостоятельно варить икру и запасаться баночками с ней на зиму.

Как сварить икру в мультиварке, рассказала украинская блогер Лилия Цвит.

Ингредиенты на 5 банок по 0,5 л:

  • 1,5 кг кабачков (вес без кожи и семян)
  • 0,5 кг моркови (очищенной)
  • 0,5 кг лука (очищенного)
  • 1 ст. л. соли
  • 2 ст. л. сахара
  • 50 мл уксуса
  • 100 мл масла
  • 0,5 ч. л. молотого черного перца
  • 250 г томатной пасты 25%

Пошаговое приготовление

Перетрите очищенные овощи в блендере до однородной массы. Чем лучше перемолоты овощи, тем однороднее получится икра.

Измельченные овощи выложите в чашу мультиварки. Добавьте соль, сахар, масло и уксус. Тщательно перемешайте массу.

Выберите режим тушения и готовьте два часа. Затем добавьте томатную пасту, черный молотый перец и протушите еще два часа.

Горячую накладывайте икру в стерилизованные банки, герметично закройте стерилизованными крышками, переверните вверх дном и закутайте на сутки. Наша натуральная кабачковая икра готова!

Ранее мы писали, как приготовить пиццу из кабачков. От этого рецепта будут в восторге и дети, и взрослые.

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