Идеальная кабачковая икра в мультиварке на зиму: вы больше не купите магазинную
Кабачковая икра - вкусная паста, которую хоть на хлеб намазывай, хоть ложками ешь. Часто мы покупаем баночки икры в магазині. Но летом, когда кабачки недорогие, можно самостоятельно варить икру и запасаться баночками с ней на зиму.
Как сварить икру в мультиварке, рассказала украинская блогер Лилия Цвит.
Ингредиенты на 5 банок по 0,5 л:
- 1,5 кг кабачков (вес без кожи и семян)
- 0,5 кг моркови (очищенной)
- 0,5 кг лука (очищенного)
- 1 ст. л. соли
- 2 ст. л. сахара
- 50 мл уксуса
- 100 мл масла
- 0,5 ч. л. молотого черного перца
- 250 г томатной пасты 25%
Пошаговое приготовление
Перетрите очищенные овощи в блендере до однородной массы. Чем лучше перемолоты овощи, тем однороднее получится икра.
Измельченные овощи выложите в чашу мультиварки. Добавьте соль, сахар, масло и уксус. Тщательно перемешайте массу.
Выберите режим тушения и готовьте два часа. Затем добавьте томатную пасту, черный молотый перец и протушите еще два часа.
Горячую накладывайте икру в стерилизованные банки, герметично закройте стерилизованными крышками, переверните вверх дном и закутайте на сутки. Наша натуральная кабачковая икра готова!
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