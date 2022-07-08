Ідеальна кабачкова ікра в мультиварці на зиму: ви більше не купите магазинну
Кабачкова ікра - смачна паста, яку хоч на хліб намазуй, хоч ложками їж. Часто-густо ми купуємо баночки ікри в магазине. Але влітку, коли кабачки недорогі, можна самостійно варити ікру й запасатися баночками з нею на зиму.
Як зварити ікру в мультиварці, розповіла українська блогерка Лілія Цвіт.
Інгредієнти на 5 банок по 0,5 л:
- 1,5 кг кабачків (вага без шкіри та насіння)
- 0,5 кг моркви (очищеної)
- 0,5 кг цибулі (очищеної)
- 1 ст. л. солі
- 2 ст. л. цукру
- 50 мл оцту
- 100 мл олії
- 0,5 ч. л. меленого чорного перцю
- 250 г томатної пасти 25%
Покрокове приготування
Перетріть очищені овочі у блендері до однорідної маси. Чим краще перемелені овочі, тим однорідніша вийде ікра.
Подрібнені овочі викладіть в чашу мультиварки. Додайте сіль, цукор, олію та оцет. Ретельно перемішайте масу.
Виберіть режим тушкування і готуйте дві години. Потім додайте томатну пасту, чорний мелений перець і протушкуйте ще дві години.
Гарячу ікру накладайте в стерилізовані банки, герметично закрийте стерилізованими кришками, переверніть догори дном і закутайте на добу. Наша натуральна кабачкова ікра готова!
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