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Ідеальна кабачкова ікра в мультиварці на зиму: ви більше не купите магазинну

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П'ятниця 08 липня 2022 10:59
Ідеальна кабачкова ікра в мультиварці на зиму: ви більше не купите магазинну Скріншот відео: Кабачкова ікра в мультиварці за рецептом Лілії Цвіт
Автор: Світлана Мащенко

Кабачкова ікра - смачна паста, яку хоч на хліб намазуй, хоч ложками їж. Часто-густо ми купуємо баночки ікри в магазине. Але влітку, коли кабачки недорогі, можна самостійно варити ікру й запасатися баночками з нею на зиму.

Як зварити ікру в мультиварці, розповіла українська блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 5 банок по 0,5 л:

  • 1,5 кг кабачків (вага без шкіри та насіння)
  • 0,5 кг моркви (очищеної)
  • 0,5 кг цибулі (очищеної)
  • 1 ст. л. солі
  • 2 ст. л. цукру
  • 50 мл оцту
  • 100 мл олії
  • 0,5 ч. л. меленого чорного перцю
  • 250 г томатної пасти 25%

Покрокове приготування

Перетріть очищені овочі у блендері до однорідної маси. Чим краще перемелені овочі, тим однорідніша вийде ікра.

Подрібнені овочі викладіть в чашу мультиварки. Додайте сіль, цукор, олію та оцет. Ретельно перемішайте масу.

Виберіть режим тушкування і готуйте дві години. Потім додайте томатну пасту, чорний мелений перець і протушкуйте ще дві години.

Гарячу ікру накладайте в стерилізовані банки, герметично закрийте стерилізованими кришками, переверніть догори дном і закутайте на добу. Наша натуральна кабачкова ікра готова!

Раніше ми писали, як приготувати піцу з кабачків. Від цього рецепту будуть в захваті і діти, і дорослі.

Також повідомлялося, як зробити смачні кабачки по-корейськи.

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