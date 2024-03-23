Ідеальна закуска на вихідні. Рецепт "лінивої" піци, яка готується за 10 хвилин (відео)

Приготувати "ліниву" піцу дуже легко. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти:

10 шматочків хліба

томатний соус або кетчуп

сир сулугуні

італійські трави

ковбаса.

Почнемо приготування. Викладіть на застелене пергаментом деко 5 шматочків хліба. Зверху посипте їх натертим сиром, а потім накрийте перший "шар" хлібом, що залишився.

Рецепт піци з хліба (скріншоти)

На кожному зі шматочків майбутньої піци ложкою продавіть невеликі "ямки", у які викладіть томатний соус або кетчуп. Посипте усе італійськими травами, зверху викладіть ще порцію сиру, а фінальний "шар" - нарізана ковбаса.

Складові можна змінювати в залежності від того, що у вашому холодильнику. Головне - аби вам було смачно.

Поставте деко у розігріту духовку та почекайте, поки розплавиться сир. Ця смачна закуска точно сподобається дітям і дорослим.