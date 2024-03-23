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Ідеальна закуска на вихідні. Рецепт "лінивої" піци, яка готується за 10 хвилин (відео)

Як приготувати піцу на хлібі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Часом хочеться поласувати чимось смачненьким, але часу на приготування немає, а чекати на кур'єра дуже довго. Втім, фанатам піци точно не варто сумувати, адже ідеальну альтернативу цій страві можна зробити усього за 10 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відеорецепт від блогерки з ніком karinafisenkova, яким вона поділилася в Instagram.

Приготувати "ліниву" піцу дуже легко. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 10 шматочків хліба
  • томатний соус або кетчуп
  • сир сулугуні
  • італійські трави
  • ковбаса.

Почнемо приготування. Викладіть на застелене пергаментом деко 5 шматочків хліба. Зверху посипте їх натертим сиром, а потім накрийте перший "шар" хлібом, що залишився. 

Рецепт піци з хліба (скріншоти)

На кожному зі шматочків майбутньої піци ложкою продавіть невеликі "ямки", у які викладіть томатний соус або кетчуп. Посипте усе італійськими травами, зверху викладіть ще порцію сиру, а фінальний "шар" - нарізана ковбаса.

Складові можна змінювати в залежності від того, що у вашому холодильнику. Головне - аби вам було смачно.

Поставте деко у розігріту духовку та почекайте, поки розплавиться сир. Ця смачна закуска точно сподобається дітям і дорослим.

 

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, як зробити макові млинці на заварному тісті.

Окрім цього, раніше стало відомо, як приготувати сирний пиріг з лаваша.

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