Идеальная закуска на выходные. Рецепт "ленивой" пиццы, которая готовится за 10 минут (видео)

Приготовить "ленивую" пиццу очень легко. Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

10 кусочков хлеба

томатный соус или кетчуп

сыр сулугуни

итальянские травы

колбаса.

Начнем приготовление. Выложите на застеленный пергаментом противень 5 кусочков хлеба. Сверху посыпьте их натертым сыром, а затем накройте первый "слой" оставшимся хлебом.

Рецепт пиццы из хлеба (скриншоты)

На каждом из кусочков будущей пиццы ложкой продавите небольшие "ямки", в которые выложите томатный соус или кетчуп. Посыпьте все итальянскими травами, сверху выложите еще порцию сыра, а финальный "слой" - нарезанная колбаса.

Составляющие можно изменять в зависимости от того, что в вашем холодильнике. Главное - чтобы вам было вкусно.

Поставьте противень в разогретую духовку и подождите, пока сыр расплавится. Эта вкусная закуска точно понравится детям и взрослым.