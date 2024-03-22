Сирний пиріг з лаваша. Ніхто не повірить, що ви приготували цю смакоту усього за 20 хвилин

Страви з лаваша - справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати щось смачне, але без клопоту з тістом й дуже швидко. До того ж це досить бюджетно. І якщо ви у пошуках рецепта смачного сирного пирога, спробуйте зробити його з лаваша.

Як приготувати смачний пиріг усього за 20 хвилин, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "ЯбПоїла" .

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

2 круглих лаваші діаметром 30 сантиметрів

3 курячих яйця

80 грамів твердого сиру

300 грамів кисломолочного сиру

зелень - маленький пучок

кунжут, сіль, спеції - на смак.

Змішайте кисломолочний сир з натертим звичайним сиром (візьміть приблизно 30 грамів). Вбийте туди одне яйце, додайте зелень та сіль, ретельно перемішайте начинку виделкою.

Потім візьміть один лаваш, змажте його яйцем, яке потрібно збити, зверху висипайте залишки твердого сиру (приблизно 50 грамів). Накрийте усе це ще одним лавашем та притисніть його руками.

Розріжте зліплені лаваші на 8 частин (поділіть його на шматочки, ніби піцу або торт). Викладіть усі шматочки на деко, застелене пергаментом. При цьому важливо класти трикутнички так, аби вони утворювали таку собі зірку (кутами назовні).

Як викласти лаваш (скріншот з сайту yabpoela.com)

Викладіть на лаваші начинку (колом), а потім заверніть її куточками "конвертиків). У вас має вийти круглий пиріг з отвором усередині. Змажте його яйцем та посипте кунжутом.

Відправляйте деко у духовку, яку потрібно розігріти до 180-200 градусів. Там пиріг має пектися до 20 хвилин. Після цього подавайте страву на стіл, ви та ваші гості приємно здивуєтеся, адже це дуже смачно.