Ідеальна вечеря: рецепт овочевого рагу з фрикадельками на кожен день

Що потрібно для овочевого рагу з фрикадельками

Для того, щоб приготувати цю поживну і легку вечерю, необхідні такі інгредієнти:

вода - 450 мл

фарш - 300 г

картопля - 800 г

морква - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

болгарський перець - 1 шт.

горох (заморожений або свіжий) - 100 г

томатна паста - 2 ст. л.

олія - 2-3 ст. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

паприка - до смаку

зелень - до смаку

Як готувати овочеве рагу з фрикадельками

Приготування рагу розпочинається з фрикадельок. Для цього додайте в фарш трохи солі, перцю та паприки - проте не більше, ніж по 1 ч. л.

Фарш для фрикадельок можна використовувати будь-який, відповідно до своїх вподобань - для більш ситних виробів варто обирати фарш зі свинини, а для більш дієтичних - індичий або курячий.

Перемішайте інгредієнти, злегка відбийте фарш і сформуйте з маси фрикадельки розміром з волоський горіх. Щоб фарш не липнув до рук, змочіть долоні водою.

Як готувати фрикадельки (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Розігрійте олію в чавунній каструлі, викладіть фрикадельки та обсмажте їх до рум'яної скоринки з кожного боку. Тим часом почистьте і наріжте на маленькі кубики цибулю. Всипте цибулю до просмажених фрикадельок.

Почистьте і наріжте соломкою моркву, вкиньте її до інгредієнтів за 2 хвилини після цибулі. Перець помийте та наріжте соломкою, видаливши плодоніжку та насіння. Додайте перець до рагу, перемішайте страву і готуйте все протягом 5-7 хвилин.

Як готувати овочеве рагу з фрикадельками (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Після цього додайте томатну пасту, перемішайте страву і тушкуйте рагу декілька хвилин. Помийте, почистьте і наріжте кубиками картоплю, промийте шматочки в холодній воді.

До рагу всипте трохи солі, перцю та паприки, а тоді додайте картоплю та горох. Ретельно перемішайте інгредієнти та залийте страву водою так, щоб рідина повністю покривала овочі.

Накрийте посуд кришкою і готуйте рагу на слабкому вогні протягом пів години, до повної готовності картоплі. Готове рагу розкладіть по тарілках і за бажанням прикрасьте подрібненою зеленню.