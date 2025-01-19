Идеальный ужин: рецепт овощного рагу с фрикадельками на каждый день

Что нужно для овощного рагу с фрикадельками

Для того, чтобы приготовить этот питательный и легкий ужин, необходимы такие ингредиенты:

вода - 450 мл

фарш - 300 г

картофель - 800 г

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

болгарский перец - 1 шт.

горох (замороженный или свежий) - 100 г

томатная паста - 2 ст. л.

растительное масло - 2-3 ст. л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

паприка - по вкусу

зелень - по вкусу

Как готовить овощное рагу с фрикадельками

Приготовление рагу начинается с фрикаделек. Для этого добавьте в фарш немного соли, перца и паприки - но не более, чем по 1 ч. л.

Фарш для фрикаделек можно использовать любой, в соответствии со своими предпочтениями - для более сытных изделий стоит выбирать фарш из свинины, а для более диетических - индюшачий или куриный.

Перемешайте ингредиенты, слегка отбейте фарш и сформируйте из массы фрикадельки размером с грецкий орех. Чтобы фарш не липнул к рукам, смочите ладони водой.

Как готовить фрикадельки (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Разогрейте масло в чугунной кастрюле, выложите фрикадельки и обжарьте их до румяной корочки с каждой стороны. Тем временем почистьте и нарежьте на маленькие кубики лук. Всыпьте лук к прожаренным фрикаделькам.

Почистьте и нарежьте соломкой морковь, вбросьте ее к ингредиентам через 2 минуты после лука. Перец помойте и нарежьте соломкой, удалив плодоножку и семена. Добавьте перец к рагу, перемешайте блюдо и готовьте все в течение 5-7 минут.

Как готовить овощное рагу с фрикадельками (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

После этого добавьте томатную пасту, перемешайте блюдо и тушите рагу несколько минут. Помойте, почистьте и нарежьте кубиками картофель, промойте кусочки в холодной воде.

В рагу всыпьте немного соли, перца и паприки, а затем добавьте картофель и горох. Тщательно перемешайте ингредиенты и залейте блюдо водой так, чтобы жидкость полностью покрывала овощи.

Накройте посуду крышкой и готовьте рагу на слабом огне в течение получаса, до полной готовности картофеля. Готовое рагу разложите по тарелкам и по желанию украсьте измельченной зеленью.