Ідеальна лазанья: рецепт класичної італійської страви

Ця італійська страва отримала свою неабияку популярність завдяки методу приготування (лазанью готують, чергуючи листи тіста з м'ясом), смаку і поживності. Хоча для лазаньї зазвичай використовують яловичий фарш, удосконалення рецепта лише покращує її смакові якості - крім цього, курячий фарш досить дієтичний.

Про те, як готувати класичну італійську лазанью за вдосконаленим рецептом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Shuba .

Що потрібно для лазаньї

Для того, щоб приготувати цю поживну страву італійської кухні, вам потрібні:

Листи для лазаньї - 8 шт.

Сир "Моцарела" - 250 г

Курячий фарш - 500 г

Цибуля -1 шт.

Олія - до смаження

Томати очищені у власному соку - 400 г

Борошно - 40 г

Часник - 1 зубчик

Молоко (жирність 2,5%) - 400 мл

Масло вершкове (жирність 73%) - 40 г

Мускатний горіх мелений - 5 г

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Прямокутна форма для запікання - невелика

Як готувати лазанью

Очистьте цибулю та подрібніть її. Розігрійте пательню з олією і обсмажте цибулю до легкої скоринки. Додайте фарш. Дуже важливо, щоб він був помірно вологим - від цього залежить насиченість смаку лазаньї. Тож, якщо фарш виділяє рідину, краще тушкувати його без кришки.

Після того, як фарш став білого кольору, додайте томати, сіль та перець. Часник очистьте, розчавіть і також додайте до фаршу. Готуйте все на середньому вогні 5-7 хвилин.

Поки готується фарш, натріть до окремої миски моцарелу і почніть готувати соус. Для приготування соусу насипте борошно до сухої каструлі, поставити на вогонь на декілька секунд, постійно перемішувати до появи світлого золотистого кольору.

Необхідно уважно слідкувати, аби борошно не підгоріло. Після цього додайте тепле масло і перемішайте суміш. Влийте до каструлі половину молока, обов'язково теплого - це дозволить уникнути грудочок.

Ретельно перемішайте суміш до однорідної консистенції, почекайте, поки соус стане густішим - і додайте решту молока і мускатний горіх. Після цього, варіть соус до загустіння.

Відповідно до рекомендацій виробника, попередньо відваріть листи лазаньї або ж використовуйте сухі - якщо так зазначено на упаковці.

Змастіть форму для запікання маслом чи олією, налийте трохи соусу і викладіть шар листів для лазаньї. Наступним викладіть шар фаршу, потім - натертий сир.

Полийте сир соусом і знову викладіть шар тіста. Повторіть цю послідовність, поки не закінчаться інгредієнти, останнім шаром має бути соус і сир.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте лазанью 35-40 хвилин. Зачекайте, поки лазанья трохи охолоне - і можна насолоджуватися стравою.