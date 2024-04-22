Идеальная лазанья: рецепт классического итальянского блюда

Это итальянское блюдо получило свою изрядную популярность благодаря методу приготовления (лазанью готовят, чередуя листья теста с мясом), вкуса и питательности. Хотя для лазаньи обычно используют говяжий фарш, усовершенствование рецепта лишь улучшает ее вкусовые качества - кроме этого, куриный фарш достаточно диетический.

О том, как готовить классическую итальянскую лазанью по усовершенствованному рецепту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba .

Что нужно для лазаньи

Для того чтобы приготовить это питательное блюдо итальянской кухни, вам нужны:

Листы для лазаньи - 8 шт.

Сыр "Моцарелла" - 250 г

Куриный фарш - 500 г

Лук -1 шт.

Масло растительное - к жарке

Томаты очищенные в собственном соке - 400 г

Мука - 40 г

Чеснок - 1 зубчик

Молоко (жирность 2,5%) - 400 мл

Масло сливочное (жирность 73%) - 40 г

Мускатный орех молотый - 5 г

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Прямоугольная форма для запекания - небольшая

Как готовить лазанью

Очистите лук и измельчите его. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до легкой корочки. Добавьте фарш. Очень важно, чтобы он был умеренно влажным - от этого зависит насыщенность вкуса лазаньи. Так что, если фарш выделяет жидкость, лучше тушить его без крышки.

После того как фарш стал белым, добавьте томаты, соль и перец. Чеснок очистите, раздавите и добавьте к фаршу. Готовьте все на среднем огне 5-7 минут.

Пока готовится фарш, натрите в отдельную миску моцареллу и начните готовить соус. Для приготовления соуса насыпьте муку в сухую кастрюлю, поставьте на огонь на несколько секунд, постоянно перемешивайте до появления светлого золотистого цвета.

Необходимо внимательно следить, чтобы мука не подгорела. Затем добавьте теплое масло и перемешайте смесь. Влейте в кастрюлю половину молока, обязательно теплого - это позволит избежать комочков.

Тщательно перемешайте смесь до однородной консистенции, подождите, пока соус станет гуще - и добавьте остальное молоко и мускатный орех. После этого, варите соус до загустения.

Согласно рекомендациям производителя, предварительно отварите листы лазаньи или используйте сухие - если так указано на упаковке.

Смажьте форму для запекания сливочным или растительным маслом, налейте немного соуса и выложите слой листов для лазаньи. Следующим выложите слой фарша, затем - натертый сыр.

Полейте творог соусом и снова выложите слой теста. Повторите эту последовательность, пока не закончатся ингредиенты, последним слоем должен быть соус и сыр.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте лазанью 35-40 минут. Подождите, пока лазанья немного остынет - и можно наслаждаться блюдом.