"І Україна - бо в нас іншої нема": в Симферополе на свадьбе танцевали под "Одну калину" Ротару

Во временно оккупированном Крыму на свадьбе звучала украинская песня. Крымские татары зажгли под хит украинской певицы Софии Ротару - "Одна калина".

Об этом сообщил в Facebook украинский и крымскотатарский тележурналист Осман Пашаев.

На видео видно, что гости и молодожены не только танцуют, но и подпевают.

"Сезон крымских свадеб в поддержку возвращения Украины в границах 1991 года продолжается. На очереди хореографический номер "І Україна - бо в нас іншої нема". Посвящается Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свадьба состоялась в столичном регионе оккупированного полуострова - Акмесджит (Симферополь).

Под хит "Одна калина" все гости с удовольствием танцевали и пели.

Ранее Осман Пашаев отмечал, что крымские татары очень придирчиво выбирают плейлист на праздники, ведь в отношении музыки считают себя консерваторами.

В комментариях пользователи отмечают, что видео зажигательных танцев под украинскую музыку довело их до слез.