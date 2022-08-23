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"І Україна - бо в нас іншої нема": в Симферополе на свадьбе танцевали под "Одну калину" Ротару

Новина українською →
Симферополь, Вторник 23 августа 2022 16:03
"І Україна - бо в нас іншої нема": в Симферополе на свадьбе танцевали под "Одну калину" Ротару В Симферополе на свадьбе включили "Одну калину" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Крыму на свадьбе звучала украинская песня. Крымские татары зажгли под хит украинской певицы Софии Ротару - "Одна калина".

Об этом сообщил в Facebook украинский и крымскотатарский тележурналист Осман Пашаев.

На видео видно, что гости и молодожены не только танцуют, но и подпевают.

"Сезон крымских свадеб в поддержку возвращения Украины в границах 1991 года продолжается. На очереди хореографический номер "І Україна - бо в нас іншої нема". Посвящается Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свадьба состоялась в столичном регионе оккупированного полуострова - Акмесджит (Симферополь).

Под хит "Одна калина" все гости с удовольствием танцевали и пели.

Ранее Осман Пашаев отмечал, что крымские татары очень придирчиво выбирают плейлист на праздники, ведь в отношении музыки считают себя консерваторами.

В комментариях пользователи отмечают, что видео зажигательных танцев под украинскую музыку довело их до слез.

  • Как радуется сердце, когда играет украинская песня;
  • До слез. Счастье молодоженам, а нам победы;
  • Я не знаю людей на видео, но уже люблю их, как родных;
  • Браво;
  • Мурашки по коже.

Ранее мы сообщали, что в Севастополе исполнили "Ой у лузі червона калина".

Также мы писали, что российские радиостанции два часа крутили гимн Украины.

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Симферополь
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