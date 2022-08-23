ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"І Україна - бо в нас іншої нема": у Сімферополі на весіллі танцювали під "Одну калину" Ротару

Новость на русском →
Сімферополь, Вівторок 23 серпня 2022 16:03
"І Україна - бо в нас іншої нема": у Сімферополі на весіллі танцювали під "Одну калину" Ротару У Сімферополі на весіллі включили "Одну калину" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В тимчасово окупованому Криму на весіллі лунала українська пісня. Кримські татари запалили під хіт української співачки Софії Ротару - "Одна калина".

Про це повідомив у Facebook український і кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв.

На відео видно, що гості та молодята не тільки танцюють, а й підспівують.

"Сезон кримських весіль на підтримку повернення України в кордонах 1991 року продовжується. На черзі хореографічний номер "І Україна - бо в нас іншої нема". Присвячується Збройним силам України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що весілля відбулося в столичному регіоні окупованого півострова - Акмесджіт (Сімферополь).

Під хіт "Одна калина" усі гості з задоволенням танцювали та співали.

Раніше Осман Пашаєв зазначав, що кримські татари дуже прискіпливо обирають плейлист на свята, адже щодо музики вважають себе консерваторами.

У коментарях користувачі зазначають, що відео запальних танців під українську музику довело їх до сліз.

  • Як радіє серце, коли грає українська пісня;
  • До сліз. Щастя молодятам, а нам перемоги;
  • Я не знаю людей на відео, але вже люблю їх, як рідних;
  • Браво;
  • Мурашки по шкірі.

Раніше ми повідомляли, що у Севастополі виконали "Ой у лузі червона калина".

Також ми писали, що російські радіостанції дві години крутили Гімн України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сімферополь
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя