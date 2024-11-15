І це не цукор. Що може сприяти діабету та як харчуватися

Як перевірити, чи немає у вас діабету?

Здайте аналіз крові в лабораторії :Оберіть аналіз крові з вени на рівень глюкози натще. Кров із пальця менш точна.

:Оберіть аналіз крові з вени на рівень глюкози натще. Кров із пальця менш точна. Додатково здайте кров на глікозильований гемоглобін (HbA1c) , який показує середній рівень глюкози за останні 2–3 місяці.

, який показує середній рівень глюкози за останні 2–3 місяці. Якщо вам 45 років і більше, обстеження варто проводити щорічно, навіть за відсутності симптомів.

Що сприяє розвитку діабету другого типу?

Надлишкова вага та ожиріння, особливо в ділянці живота.

Малорухливий спосіб життя.

Генетична схильність: наявність діабету у близьких родичів.

Нездорове харчування з надлишком солодощів, швидких вуглеводів та насичених жирів.

Гестаційний діабет у жінок під час вагітності або народження дитини з вагою понад 4 кг.

Полікістоз яєчників у жінок.

Як харчуватися, щоб уникнути діабету?

Орієнтуйтесь на продукти з низьким глікемічним індексом (ГІ):

Це їжа, яка повільно підвищує рівень глюкози в крові.

Приклади: нежирне м'ясо, риба, яйця, кисломолочні продукти, більшість овочів (капуста, кабачки, зелень), ягоди, лимон, гречка, вівсянка, цільнозерновий хліб.

Раціон збагачений корисними речовинами:

Вітамін C (цитрусові, броколі), омега-3 (риба, льон), магній (горіхи, бобові), вітаміни групи B.

Режим харчування:

Їжте 2–3 рази на день. Між прийомами їжі пийте теплу воду з лимоном.

Перекуси обмежуйте до корисних варіантів: хліб із висівками, сир, овочеві салати.

Контроль глюкози:

Використовуйте глюкометр для моніторингу рівня цукру натще та через 1–2 години після їжі.

Для точної діагностики звертайтесь до лабораторії.

Правильно готуйте їжу:

Варіть, тушкуйте, запікайте. Уникайте смаження, щоб зменшити кількість насичених жирів.

Продукти, які різко підвищують рівень глюкози:

Солодкі напої, включно з пакетованими соками.

Білий хліб, печиво, тістечка, солодощі.

Смузі з солодких фруктів (наприклад, бананів).

Що ще допомагає уникнути діабету?

Контроль ваги: підтримуйте здоровий індекс маси тіла.

Фізична активність: 30-60 хвилин на день (ходьба, танці, спорт).

Якісний сон: 7-8 годин на добу.

Профілактичний прийом метформіну (за рекомендацією лікаря) для нормалізації рівня глюкози та зменшення інсулінорезистентності.

Регулярний моніторинг стану здоров’я, збалансоване харчування та активний спосіб життя є основними факторами, що допомагають запобігти діабету.