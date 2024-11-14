Як уникнути діабету: рекомендації для профілактики надали у МОЗ

Цукровий діабет щороку змінює життя мільйонів людей, спричиняючи серйозні ускладнення. Лікарі у Всесвітній день боротьби з діабетом, що відзначається 14 листопада, надали українцям рекомендації, які допоможуть уникнути цього захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерству охорони здоров'я України .

Медики пояснюють, що діабет страшний тим, що поступово пошкоджує серце, судини, очі, нирки та нервову систему.

Також повідомляється, що люди з діабетом мають значно вищий ризик серцевих нападів та інсультів. Окрім цього, вони часто стикаються з ураженнями ніг, що можуть призвести навіть до ампутацій.

Лікарі попереджають, що діабетична ретинопатія викликає проблеми з зором, а у важких випадках може призводити навіть до сліпоти.

Ба більше, фахівці підкреслюють, що діабет є головною причиною ниркової недостатності.

У МОЗ повідомили, що сьогодні понад 1,2 мільйона українців живуть із діагнозом "цукровий діабет".

Медики кажуть, що хоча запобігти діабету I типу неможливо, значно знизити ризик розвитку діабету II типу можна завдяки здоровим звичкам.

Тож, лікарі рекомендують:

Виконувати регулярні фізичні навантаження, які допомагають знизити рівень цукру та покращують чутливість до інсуліну. Збалансовано харчуватися, а саме обирати у свій раціон клітковину, овочі, фрукти, цільнозернові продукти та горіхи. Контролювати вагу, адже надмірна вага значно підвищує ризик діабету. Відмовитись від шкідливих звичок, оскільки куріння та алкоголь значно шкодять організму. Своєчасно звертатися до лікаря, який може провести професійну діагностику та корекцію вашого стану, якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття або помітили інші тривожні симптоми

Нагадаємо, що всесвітньо відомий бренд Apple вже тестує додаток, який допоміг би хворим на діабет із контролем цукру в крові.