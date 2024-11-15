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И это не сахар. Что может способствовать диабету и как питаться

Фото: Как не нужно питаться при диабете (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Диабет второго типа является одной из наиболее распространенных хронических болезней в Украине, занимая третье место после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. По данным Министерства здравоохранения (МОЗ), в 2024 году диагностировано более 500 тысяч случаев диабета, хотя реальные показатели могут быть выше из-за сложности диагностики и бессимптомного течения болезни.

Как узнать, нет ли у вас диабета и как питаться, чтобы его не было, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Как проверить, нет ли у вас диабета?

  • Сдайте анализ крови в лаборатории: Выберите анализ крови из вены на уровень глюкозы натощак. Кровь из пальца менее точная.
  • Дополнительно сдайте кровь на гликозилированный гемоглобин (HbA1c), показывающий средний уровень глюкозы за последние 2–3 месяца.
  • Если вам 45 лет и старше, обследование следует проводить ежегодно, даже при отсутствии симптомов.

Что способствует развитию диабета второго типа?

Избыточный вес и ожирение, особенно в области живота.

Малоподвижный образ жизни.

Генетическая предрасположенность: наличие диабета у близких родственников.

Нездоровое питание с переизбытком сладостей, быстрых углеводов и насыщенных жиров.

Гестационный диабет у женщин во время беременности или рождения ребенка с весом более 4 кг.

Поликистоз яичников у женщин.

Как питаться во избежание диабета?

Ориентируйтесь на продукты с низким гликемическим индексом (ГИ) :

Это еда, которая медлительно увеличивает уровень глюкозы в крови.

Примеры: нежирное мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты, большинство овощей (капуста, кабачки, зелень), ягоды, лимон, гречка, овсянка, цельнозерновой хлеб.

Рацион обогащенный полезными веществами:

Витамин C (цитрусовые, брокколи), омега-3 (рыба, лен), магний (орехи, бобовые), витамины группы B.

Режим питания:

Ешьте 2–3 раза в день. Между приёмами пищи пейте теплую воду с лимоном.

Перекусы ограничивайте до полезных вариантов: хлеб с отрубями, творог, овощные салаты.

Контроль глюкозы:

Используйте глюкометр для мониторинга уровня сахара натощак и через 1–2 ч после еды.

Для точной диагностики обращайтесь в лабораторию.

Правильно готовьте еду:

Варите, тушите, запекайте. Избегайте жарки, чтобы уменьшить количество насыщенных жиров.

Продукты, резко повышающие уровень глюкозы:

  • Сладкие напитки, включая пакетированные соки.
  • Белый хлеб, печенье, пирожные, сладости.
  • Смузи из сладких фруктов (например, бананов).

Что еще помогает избежать диабета?

Контроль веса: поддерживайте здоровый индекс массы тела.

Физическая активность: 30-60 минут в день (ходьба, танцы, спорт).

Качественный сон: 7-8 часов в сутки.

Профилактический прием метформина (по рекомендации врача) для нормализации уровня глюкозы и уменьшения инсулинорезистентности.

Регулярный мониторинг состояния здоровья, сбалансированное питание и активный образ жизни являются основными факторами, которые помогают предотвратить диабет.

 

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