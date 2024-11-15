И это не сахар. Что может способствовать диабету и как питаться

Диабет второго типа является одной из наиболее распространенных хронических болезней в Украине, занимая третье место после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. По данным Министерства здравоохранения (МОЗ), в 2024 году диагностировано более 500 тысяч случаев диабета, хотя реальные показатели могут быть выше из-за сложности диагностики и бессимптомного течения болезни.
Как узнать, нет ли у вас диабета и как питаться, чтобы его не было, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.
Избыточный вес и ожирение, особенно в области живота.
Малоподвижный образ жизни.
Генетическая предрасположенность: наличие диабета у близких родственников.
Нездоровое питание с переизбытком сладостей, быстрых углеводов и насыщенных жиров.
Гестационный диабет у женщин во время беременности или рождения ребенка с весом более 4 кг.
Поликистоз яичников у женщин.
Ориентируйтесь на продукты с низким гликемическим индексом (ГИ) :
Это еда, которая медлительно увеличивает уровень глюкозы в крови.
Примеры: нежирное мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты, большинство овощей (капуста, кабачки, зелень), ягоды, лимон, гречка, овсянка, цельнозерновой хлеб.
Рацион обогащенный полезными веществами:
Витамин C (цитрусовые, брокколи), омега-3 (рыба, лен), магний (орехи, бобовые), витамины группы B.
Режим питания:
Ешьте 2–3 раза в день. Между приёмами пищи пейте теплую воду с лимоном.
Перекусы ограничивайте до полезных вариантов: хлеб с отрубями, творог, овощные салаты.
Контроль глюкозы:
Используйте глюкометр для мониторинга уровня сахара натощак и через 1–2 ч после еды.
Для точной диагностики обращайтесь в лабораторию.
Правильно готовьте еду:
Варите, тушите, запекайте. Избегайте жарки, чтобы уменьшить количество насыщенных жиров.
Контроль веса: поддерживайте здоровый индекс массы тела.
Физическая активность: 30-60 минут в день (ходьба, танцы, спорт).
Качественный сон: 7-8 часов в сутки.
Профилактический прием метформина (по рекомендации врача) для нормализации уровня глюкозы и уменьшения инсулинорезистентности.
Регулярный мониторинг состояния здоровья, сбалансированное питание и активный образ жизни являются основными факторами, которые помогают предотвратить диабет.
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