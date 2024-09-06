І це не солодке. Що треба їсти, щоб у вас було більше енергії

Якщо ви відчуваєте, що у вас зовсім немає сил та енергії, можливо, ваші харчові звички та вибір їжі потребують зміни.

Що треба їсти, щоб почуватися бадьорими - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Найкраща їжа для отримання енергії

Цільні (необроблені) продукти

Коли ми їмо їжу в повному вигляді, наше тіло засвоює менше жиру та цукру.

Складні вуглеводи, включаючи овес, забезпечують повільне вивільнення енергії та містять багато клітковини.

Банани

Цей популярний фрукт містить вуглеводи, клітковину та електроліти для роботи м’язів і нервів; банани є корисним постійним джерелом енергії та можуть бути такими ж ефективними, як спортивний напій.

Листова зелень

Хоча сама по собі вона забезпечує мало енергії, вона є гарним джерелом вітамінів і мінералів, у тому числі вітамінів групи В, які необхідні для перетворення їжі, яку ми їмо, в енергію.

Горіхи

Вони багаті на поживні речовини, жменька несолоних горіхів є одними з найкращих продуктів для боротьби з голодом і підтримки енергії.

Насіння чіа з високим вмістом клітковини, вуглеводів і корисних жирів, ці потужні насіння, здається, покращують поглинання кисню та потенційно підвищують працездатність.

Яйця

Жовтки є важливим джерелом вітамінів B12 і D, а також холіну, які важливі для того, щоб допомогти нашому організму переробляти їжу в енергію.

Темний шоколад

Він містить хімічну речовину під назвою теобромін, яка може підвищити енергію та підтримати ваш настрій.

Вода

Хоча вода сама по собі не забезпечує енергією, вона сприяє процесам, які утворюють енергію. Це означає, що якщо ви навіть незначно зневоднені, ви можете відчувати більшу втому.

Кофеїн

Будучи стимулятором, кофеїн прискорює обмін повідомленнями між вашим мозком і тілом. Споживання в невеликих кількостях і як частина збалансованої дієти може допомогти підтримати пильність, підвищити доступність енергії та зменшити ваше відчуття втоми.

Чи варто пропускати сніданок?

Люди пропускають сніданок з різних причин: від браку часу до відсутності почуття голоду та віри, що це допоможе досягти цілей схуднення.

Незважаючи на те, що наші індивідуальні реакції на їжу відрізняються та можуть залежати від факторів нашого способу життя. Наразі відомо, що здоровий сніданок може зменшити тягу пізніше протягом дня та спонукати до вибору здоровішої їжі для наступних перекусів і прийомів їжі.

Якщо ви фізично активні або займаєтеся вранці, вам, можливо, доведеться переглянути можливість робити це натщесерце. Дослідження показують, що це може призвести до більшої мінливості рівня глюкози в крові, включаючи стрибки цукру в крові після фізичних вправ.

Якщо ви снідаєте, переконайтеся, що їжа містить джерело білка, це можуть бути яйця, лосось або тофу.

Які вуглеводи найкращі для енергії?

Складні вуглеводи, включаючи цільні зерна, овес, бобові, горіхи та насіння, стабільно вивільняють глюкозу в кров. Замість швидких спалахів, вони забезпечують постійне джерело енергії та достатню кількість клітковини. Дієта, багата на них, може допомогти вам залишатися повними енергії.