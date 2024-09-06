И это не сладкое. Что нужно есть, чтобы у вас было больше энергии

Если вы чувствуете, что у вас нет сил и энергии, возможно, ваши пищевые привычки и выбор пищи требуют изменения.

Что нужно есть, чтобы чувствовать себя бодрыми - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Лучшая еда для получения энергии

Цельные (необработанные) продукты

Когда мы едим пищу в полном виде, наше тело усваивает меньше жира и сахара.

Сложные углеводы, включая овес, обеспечивают медленное высвобождение энергии и содержат много клетчатки.

Бананы

Этот популярный фрукт содержит углеводы, клетчатку и электролиты для работы мускулов и нервов; Бананы являются полезным постоянным источником энергии и могут быть такими же эффективными, как спортивный напиток.

Лиственная зелень

Хотя сама по себе она обеспечивает мало энергии, она является хорошим источником витаминов и минералов, в том числе витаминов группы В, которые необходимы для превращения пищи, которую мы едим, в энергию.

Орехи

Они богаты питательными веществами, горстка несоленых орехов являются одними из лучших продуктов для борьбы с голодом и поддержания энергии.

Семена чиа с высоким содержанием клетчатки, углеводов и полезных жиров, эти мощные семена, кажется, улучшают поглощение кислорода и потенциально повышают работоспособность.

Яйца

Желтки являются важным источником витаминов B12 и D, а также холина, которые важны для того, чтобы помочь нашему организму перерабатывать пищу в энергию.

Темный шоколад

Он содержит химическое вещество под названием теобромин, которое может повысить энергию и поддержать ваше настроение.

Вода

Хотя вода сама по себе не снабжает энергией, она способствует процессам, образующим энергию. Это значит, что если вы даже незначительно обезвожены, вы можете испытывать большую усталость.

Кофеин

Будучи стимулятором, кофеин ускоряет обмен сообщениями между вашим мозгом и телом. Потребление в небольших количествах и как часть сбалансированной диеты может помочь поддержать бдительность, повысить доступность энергии и снизить ваше ощущение усталости.

Стоит ли пропускать завтрак?

Люди пропускают завтрак по разным причинам: от нехватки времени до отсутствия чувства голода и веры, что поможет достичь целей похудения.

Несмотря на то, что индивидуальные реакции на еду отличаются и могут зависеть от факторов нашего образа жизни. Известно, что здоровый завтрак может уменьшить тягу позже в течение дня и побуждать к выбору здоровой пищи для последующих перекусов и приемов пищи.

Если вы физически активны или занимаетесь утром, вам, возможно, придется просмотреть возможность делать это натощак. Исследования показывают, что это может привести к большей изменчивости уровня глюкозы в крови, включая скачки сахара в крови после физических упражнений.

Если вы завтракаете, убедитесь, что еда содержит источник белка, это могут быть яйца, лосось или тофу.

Какие углеводы лучше для энергии?

Сложные углеводы, включая цельные зерна, овес, бобовые, орехи и семена, стабильно высвобождают глюкозу в кровь. Вместо быстрых вспышек они обеспечивают постоянный источник энергии и достаточное количество клетчатки. Диета, богатая ими, может помочь вам оставаться полными энергии.