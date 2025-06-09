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І це після трьох дітей! Дружина Решетника похизувалася фігурою в купальнику (фото)

Христина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Поліна Іваненко

Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника, яка народила йому трьох синів, вразила фігурою. 35-річна Христина показала, як виглядає у купальнику.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram Решетник.

Фігура Христини Решетник 

Так, дружина ведучого розповіла, що вже думає про літній відпочинок. Христина нерідко буває за кордоном, а нині, коли у її дітей почалися канікули, вона може планувати спільну подорож.

"Діти за поріг, мама вже міряє купальники, бо скоро на море", - написала вона.

На фото обраниця Решетника позує у купальнику на зав'язках. Стильний комплект темно-шоколадного кольору вдало "грається" зі світлом та підкреслює засмаглу шкіру. 

Дружина Решетника в купальнику (скріншот)

А свій образ для відпочинку Христина доповнила шльопанцями від Hermes. На офіційному сайті бренду таке взуття коштує 840 доларів (майже 35 тисяч гривень).

Скільки коштує взуття від Hermes (скріншот)

Дружина Решетника стежить за фігурою та не приховує, що працює над тілом, аби мати такий результат. Після народження трьох дітей вона набирала вагу, але поверталася в форму. За словами Христини, вона займається спортом і сама складає для себе програму тренувань.

Нагадаємо, Григорій і Христина Решетнік живуть у шлюбі з 2010 року. У них троє синів: Іван, Дмитро та Олександр. Ведучий та його обраниця зізнавалися, що не планують на цьому зупинятися. Також вони мріють про четверту дитину і хочуть, щоб в них народилася донечка.

Решетники з дітьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

 

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