Перукар назвала істинну причину посічених кінчиків. І це не фен!

Чому природна сушка волосся не завжди найкращий варіант?

Звичайно, сушити волосся природним шляхом звучить привабливо. Але якщо ви не робите укладки і не є прихильницею натурального стилю з довгим нефарбованим волоссям, то цей варіант може вам не підійти.

"Посічені кінчики - це результат недостатньо наповненого і зволоженого волосся", - стверджує перукар.

Для тих, хто хоче мати блискуче та гладке волосся, потужний фен та незмивний догляд - це необхідність. Вологе волосся більш вразливе до пошкоджень, особливо якщо воно густе і довго залишається вологим, через що може навіть запрівати.

"Якщо ж ви хочете блиску і гладкості полотна- вам потрібен потужний фен і незмивний догляд. Якщо полотно довгий час перебуває у вологому стані - воно більше піддається пошкодженню. А якщо жінка має густе волосся, то в хвостовій зоні може спостерігатися як воно пріє", - написала Руслана.

Експертка повідомила, що краще придбати якісний фен з гарним потоком повітря та можливістю регулювання температури, хороший термозахист, маску/кондиціонер для живлення волосся і сушити волосся без проблем.