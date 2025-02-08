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Парикмахер назвала истинную причину секущихся кончиков. И это не фен!

Суббота 08 февраля 2025 14:17
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Парикмахер назвала истинную причину секущихся кончиков. И это не фен! Фото: Какова причина секущихся волос (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Руслана Бела

Вы наверняка слышали, что секущиеся кончики волос - это результат использования фена. Но это не совсем так. У этой проблемы совсем другая причина.

Почему фен - это не причина секущихся кончиков, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост парикмахера Русланы Белы в Instagram.

Почему естественная сушка волос не всегда лучший вариант?

Конечно, сушить волосы естественным путем звучит привлекательно. Но если вы не делаете укладки и не являетесь поклонницей натурального стиля с длинными неокрашенными волосами, то этот вариант может вам не подойти.

"Посеченные концы - это результат недостаточно наполненных и увлажненных волос", - заверяет парикмахер.

Для тех, кто хочет иметь блестящие и гладкие волосы, мощный фен и несмываемый уход - это необходимость. Влажные волосы более уязвимы к повреждениям, особенно если они густые и долго остаются влажными, из-за чего могут даже запревать.

"Если же вы хотите блеска и гладкости полотна - вам нужен мощный фен и несмываемый уход. Если полотно долгое время находится во влажном состоянии - оно больше подвергается повреждению. А если у женщины густые волосы, то в хвостовой зоне может наблюдаться как они преют", - написала Руслана.

Эксперт сообщила, что лучше приобрести качественный фен с хорошим потоком воздуха и возможностью регулирования температуры, хорошую термозащиту, маску/кондиционер для питания волос и сушить волосы без проблем.

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