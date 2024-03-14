"І все ж Лоранс": 4 причини подивитися фільм Ксавʼє Долана

"І все ж Лоранс" - третій фільм Долана, але перший, у якому він не зіграв

Сам він каже, що для нього ролі просто не було.

"Хоча мені здається, що я стільки знімався в цьому фільмі, перебуваючи за камерою і роздаючи акторам настанови, розмовляючи під час сцен. Таке відчуття, ніби я грав разом з ними. Я міг би бути Лорансом із великим задоволенням. Спочатку я написав фільм, думаючи про себе. Але провести кастинг і взяти актора дало можливість для мене справді зосередитися на режисурі", - сказав Ксав’є в одному з інтерв’ю.

Кадр з фільму "І все ж Лоранс"

Час подій - 80-90-ті

Долан народився в 1989 році та виріс у 90-х. Але сам Долан не зацікавлений в цьому часі.

"Вони просто були цікаві для фільму. Я не прагну змушувати людей носити жахливий одяг із величезними підплічниками. Це просто здавалося гарним політичним і соціальним контекстом для історії. Тоді все розвивалося, люди все ще мали ілюзію соціального прогресу через такі події, як падіння Берлінської стіни. Крім того, тема СНІДу та всі стереотипи, які він викликав, наприклад, насадження упереджень щодо гомосексуалів. Для Лоранса це був час, коли він відчував себе. Але я точно не одержимий 90-ми; це просто час мого дитинства і мої спогади", - коментує він.

Кадр з фільму "І все ж Лоранс"

Романтичний вплив на "І все ж Лоранс"

Переважно на створення фільму режисера, який виступив і сценаристом, і монтажером, і костюмером, надихали картини та фотоальбоми.

А от серед фільмів був, як не дивно, "Мовчання ягнят", який підштовхнув Долана на довгі плани, які він любить у своїй творчості, як і дуже низьку глибину різкості, відчуття спостереження, прямі погляди в камеру.

"Але я б не назвав це натхненням, це те, що відтінює всю вашу роботу. У цьому фільмі я розповідаю про те, як суспільство дивиться на людей, тому було цікаво, коли герої дивляться на об’єктивне, очима глядача", - пояснює він.

А ще Долан зізнається, що він дуже романтичний та хотів створити фільм по типу "Титаніка".

Кадр з фільму "І все ж Лоранс"

Особливий погляд

Оператором фільму став Ів Беланже, який працював над "Даллаським клубом покупців".

Але особливість фільму не лише в його операторському оці. Це підмітили Канни, де фільм запремʼєрився в категорії “Особливий погляд” та отримав Queer Palm та приз за Найкращу жіночу роль. А критики відзначили стилістику фільму як !"еклектиктичну та експериментальну".

Кадри з фільму “І все ж Лоранс”