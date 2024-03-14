"И все же Лоранс": 4 причины посмотреть фильм Ксавье Долана

"И все же Лоранс" - третий фильм Долана, но первый, в котором он не сыграл

Сам он говорит, что для него роли просто не было.

"Хотя мне кажется, что я столько снимался в этом фильме, находясь за камерой и раздавая актерам наставления, разговаривая во время сцен. Такое ощущение, будто я играл вместе с ними. Я мог бы быть Лорансом с большим удовольствием. Сначала я написал фильм, думая о себе. Но провести кастинг и взять актера позволило мне действительно сосредоточиться на режиссуре", - сказал Ксавье в одном из интервью.

Кадр из фильма "И все же Лоранс"

Время событий - 80-90-е

Долан родился в 1989 году и вырос в 90-е. Но сам Долан не заинтересован в этом времени.

"Они просто были интересны для фильма. Я не стараюсь заставлять людей носить ужасную одежду с огромными подплечниками. Это просто казалось хорошим политическим и социальным контекстом для истории. Тогда все развивалось, люди все еще питали иллюзию социального прогресса из-за таких событий, как падение Берлинской стены. Кроме того, тема СПИДа и все стереотипы, которые он вызвал, например, насаждения предубеждений по поводу гомосексуалов. Для Лоранса это было время, когда он чувствовал себя. Но я точно не одержим 90-ми; это просто время моего детства и мои воспоминания" , - комментирует он.

Кадр из фильма "И все же Лоранс"

Романтическое влияние на "И все же Лоранс"

Преимущественно на создание фильма режиссера, выступившего и сценаристом, и монтажером, и костюмером, вдохновляли картины и фотоальбомы.

А вот среди фильмов было, как ни странно, "Молчание ягнят", подтолкнувшего Долана на длинные планы, которые он любит в своем творчестве, как и очень низкую глубину резкости, ощущение наблюдения, прямые взгляды в камеру.

"Но я бы не назвал это вдохновением, это то, что оттеняет всю вашу работу. В этом фильме я рассказываю о том, как общество смотрит на людей, поэтому было интересно, когда герои смотрят на объективное глазами зрителя", - объясняет. он.

А еще Долан признается, что он очень романтичен и хотел создать фильм по типу "Титаника".

Кадр из фильма "И все же Лоранс"

Особый взгляд

Оператором фильма стал Ив Беланже, работавший над "Далласским клубом покупателей".

Но особенность фильма не только в его операторском глазу. Это подметили Канны, где фильм был представлен в категории «Особый взгляд» и получил Queer Palm и приз за Лучшую женскую роль. А критики отметили стилистику фильма как "эклектиктическую и экспериментальную".

Фото из фильма "И все же Лоранс"