"И это только начало": 19-летний парень сделал предложение своей 76-летней "подружке"

Как все началось

19-летний Джузеппе опубликовал в TikTok видео, где он предлагает руку и сердце своей немолодой избраннице. На ролике он стоит на одном колене и предлагает жениться своей 76-летней "подружке".

Также на фото он держит в руках более десятка огромных воздушных шаров в форме сердца и страстно целует свою даму. Видео, которое было просмотрено более 138 500 раз, он назвал "La nostra Promess", что означает в переводе наше обещание.

У парочки существенная разница в возрасте (milina_gatta/TikTok)

Что говорят подписчики

Несмотря на реакцию недоброжелателей, итальянец подписал серию фото "И это только начало". Ему все равно, что думают остальные.

Некоторые люди написали, что, вероятно, пенсионерка богата и "он хочет Sony PlayStation 5".

Сам Джузеппе уверен, что встретил настоящую любовь.

Джузеппе и его избранница (milina_gatta/TikTok)