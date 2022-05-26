UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"И это только начало": 19-летний парень сделал предложение своей 76-летней "подружке"

19-летний итальянец встречается с пенсионеркой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

19-летний итальянец сделал предложение 76-летней пенсионерке, которая годится ему в бабушки. Он опубликовал ролик с признанием в любви к женщине, чем вызвал массу критики в свой адрес.

Об этом пишет The Mirror.

Как все началось

19-летний Джузеппе опубликовал в TikTok видео, где он предлагает руку и сердце своей немолодой избраннице. На ролике он стоит на одном колене и предлагает жениться своей 76-летней "подружке".

Также на фото он держит в руках более десятка огромных воздушных шаров в форме сердца и страстно целует свою даму. Видео, которое было просмотрено более 138 500 раз, он назвал "La nostra Promess", что означает в переводе наше обещание.

У парочки существенная разница в возрасте (milina_gatta/TikTok)

Что говорят подписчики

Несмотря на реакцию недоброжелателей, итальянец подписал серию фото "И это только начало". Ему все равно, что думают остальные.

Некоторые люди написали, что, вероятно, пенсионерка богата и "он хочет Sony PlayStation 5".

Сам Джузеппе уверен, что встретил настоящую любовь.

Джузеппе и его избранница (milina_gatta/TikTok)

Как мы ранее писали, британец взял к себе жить украинскую беженку, а потом сбежал с ней от жены.

Читайте также, боец с "Азовстали" сделал своей девушке предложение, находясь в самом аду.

Читайте РБК-Украина в Google News
свадьба