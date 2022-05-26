RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"І це тільки початок": 19-річний хлопець зробив пропозицію своїй 76-річній "подружці"

19-річний італієць зустрічається з пенсіонеркою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

19-річний італієць зробив пропозицію 76-річній пенсіонерці, яка годиться йому в бабусі. Він опублікував ролик з освідченням у коханні до жінки, чим викликав масу критики на свою адресу.

Про це пише The Mirror.

Як все почалося

19-річний Джузеппе опублікував в TikTok відео, де він пропонує руку і серце своєї немолодої обраниці. На ролику він стоїть на одному коліні і пропонує одружитися своїй 76-річній "подружці".

Також на фото він тримає в руках більше десятка величезних повітряних куль у формі серця і пристрасно цілує свою даму.

Відео, яке було переглянуто понад 138 500 разів, він назвав "La nostra Promess", що означає в перекладі нашу обіцянку.

У парочки істотна різниця у віці (milina_gatta / TikTok)

Що кажуть підписники

Незважаючи на реакцію недоброзичливців, італієць підписав серію фото "і це тільки початок". Йому все одно, що думають інші.

Деякі люди написали, що, ймовірно, пенсіонерка багата і "він хоче Sony PlayStation 5".

Сам Джузеппе впевнений, що зустрів справжнє кохання.

Джузеппе та його обраниця (milina_gatta / TikTok)

Як ми раніше писали, британець взяв до себе жити українську біженку, а потім втік з нею від дружини.

Читайте також, боєць з "Азовсталі" зробив своїй дівчині пропозицію, перебуваючи в самому пеклі.

Читайте РБК-Україна в Google News
свадьба