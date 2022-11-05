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"I am from Ukraine": у Європі жебраки стали "косити" під українців

Фото: Жебраки в ЄС прикидаються українцями (mind.ua)
Автор: Людмила Жукова

У Європі почастішали випадки, коли жебраки прикидаються українцями, аби розжалувати та просити гроші.

Про один із таких випадків розповіла в TikTok українка, яка мешкає в Лондоні.

Як працює схема

"Ситуація: ти сидиш у барі в Лондоні, і до тебе підходить тип, який продає троянди і просить купити. Ти відмовляєшся і він починає говорити: "I'm from Ukraine". Ти починаєш розмовляти з ним українською, він нічого не розуміє , продовжує англійською, і ти в ах*ї, що люди такі уй*бки", – розповіла українка.

У коментарях до відео такими ж історіями поділилися українці, яких розкидала війна по світу.

Але перше, що кидалося в очах у цих ошуканцях – це те, що вони не знають української мови. Почувши питання на ньому – вони одразу тікали. Як виявилося, такі ситуації у світі - часто-густо.

  • У Німеччині зустріла пані, яка просила гроші, казала, що втекла з дитиною з України; мови не знала, коли я хотіла відвести її до волонтерів – втекла.
  • До мене підходила дівчина випрошувала гроші дитині на молоко, сказала шо з України, але українську не розуміє і документів нема.
  • У Парижі така ж ситуація була, але просивши грошей на квиток до іншого міста бо вкрали гаманець а він з України, коли почала говорити по-русски і втік.
  • Я зараз у Швейцарії, місяць тому біла магазину в центрі стояла жінка, також із квітами, з табличкою "I'm from Ukraine". Ми підійшли та вона також нічого не розуміла ні російською, ні українською.

Як ми раніше писали, у Фінляндії запровадять важливі зміни для українських біженців.

Нагадаємо, ми писали, щоодна з країн ЄС урізає допомогу українцям .

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