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"I am from Ukraine": в Европе попрошайки стали "косить" под украинцев

Фото: Попрошайки в ЕС прикидываются украинцами (mind.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Европе участились случаи, когда попрошайки прикидываются украинцами, чтобы разжалобить и просить деньги.

Об одном из таких случаев рассказала в TikTok украинка, которая живет в Лондоне.

Как работает схема

"Ситуация: ты сидишь в баре в Лондоне, и к тебе подходит тип, который продает розы и просит купить. Ты отказываешься и он начинает говорить: "I'm from Ukraine". Ты начинаешь разговаривать с ним на украинском, он ничего не понимает, продолжает на английском, и ты в ах*е, что люди такие уй*бки", – рассказала украинка.

В комментариях к видео такими же историями поделились украинцы, которых война разбросала по миру.

Но первое, что бросалось в глазах в этих обманщиках - это то, что они не знают украинского языка. Услышав вопрос на нем - они сразу убегали. Как оказалось, такие ситуации в мире - сплошь и рядом.

  • У Німеччині зустріла пані, яка просила гроші, казала, що втекла з дитиною з України; мови не знала, коли я хотіла відвести її до волонтерів - втекла.
  • До мене підходила дівчина випрашувала гроші дитині на молоко,сказала шо з україни,але українську не розуміє і документів нема.
  • В Парижі така ж ситуація була але просив грошей на білет в інше місто бо вкрали гаманець а він з України, коли почала говорити українською і втік.
  • Я зараз в Швейцарії, місяць тому біла магазину в центрі стояла жіночка, також з квітами, з табличкою "I'm from Ukraine". Ми підійшли и вона також нічого не розуміла ні російською, ні українською.

Как мы ранее писали, в Финляндии введут важные изменения для украинских беженцев.

Напомним, мы писали, что одна из стран ЕС урезает помощь украинцам.

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