"I am from Ukraine": в Европе попрошайки стали "косить" под украинцев

В Европе участились случаи, когда попрошайки прикидываются украинцами, чтобы разжалобить и просить деньги.
Об одном из таких случаев рассказала в TikTok украинка, которая живет в Лондоне.
"Ситуация: ты сидишь в баре в Лондоне, и к тебе подходит тип, который продает розы и просит купить. Ты отказываешься и он начинает говорить: "I'm from Ukraine". Ты начинаешь разговаривать с ним на украинском, он ничего не понимает, продолжает на английском, и ты в ах*е, что люди такие уй*бки", – рассказала украинка.
В комментариях к видео такими же историями поделились украинцы, которых война разбросала по миру.
Но первое, что бросалось в глазах в этих обманщиках - это то, что они не знают украинского языка. Услышав вопрос на нем - они сразу убегали. Как оказалось, такие ситуации в мире - сплошь и рядом.
Как мы ранее писали, в Финляндии введут важные изменения для украинских беженцев.
Напомним, мы писали, что одна из стран ЕС урезает помощь украинцам.