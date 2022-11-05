"I am from Ukraine": у Європі жебраки стали "косити" під українців

Про один із таких випадків розповіла в TikTok українка, яка мешкає в Лондоні.

Як працює схема

"Ситуація: ти сидиш у барі в Лондоні, і до тебе підходить тип, який продає троянди і просить купити. Ти відмовляєшся і він починає говорити: "I'm from Ukraine". Ти починаєш розмовляти з ним українською, він нічого не розуміє , продовжує англійською, і ти в ах*ї, що люди такі уй*бки", – розповіла українка.

У коментарях до відео такими ж історіями поділилися українці, яких розкидала війна по світу.

Але перше, що кидалося в очах у цих ошуканцях – це те, що вони не знають української мови. Почувши питання на ньому – вони одразу тікали. Як виявилося, такі ситуації у світі - часто-густо.