"I am from Ukraine": у Європі жебраки стали "косити" під українців
У Європі почастішали випадки, коли жебраки прикидаються українцями, аби розжалувати та просити гроші.
Про один із таких випадків розповіла в TikTok українка, яка мешкає в Лондоні.
Як працює схема
"Ситуація: ти сидиш у барі в Лондоні, і до тебе підходить тип, який продає троянди і просить купити. Ти відмовляєшся і він починає говорити: "I'm from Ukraine". Ти починаєш розмовляти з ним українською, він нічого не розуміє , продовжує англійською, і ти в ах*ї, що люди такі уй*бки", – розповіла українка.
У коментарях до відео такими ж історіями поділилися українці, яких розкидала війна по світу.
Але перше, що кидалося в очах у цих ошуканцях – це те, що вони не знають української мови. Почувши питання на ньому – вони одразу тікали. Як виявилося, такі ситуації у світі - часто-густо.
- У Німеччині зустріла пані, яка просила гроші, казала, що втекла з дитиною з України; мови не знала, коли я хотіла відвести її до волонтерів – втекла.
- До мене підходила дівчина випрошувала гроші дитині на молоко, сказала шо з України, але українську не розуміє і документів нема.
- У Парижі така ж ситуація була, але просивши грошей на квиток до іншого міста бо вкрали гаманець а він з України, коли почала говорити по-русски і втік.
- Я зараз у Швейцарії, місяць тому біла магазину в центрі стояла жінка, також із квітами, з табличкою "I'm from Ukraine". Ми підійшли та вона також нічого не розуміла ні російською, ні українською.
Як ми раніше писали, у Фінляндії запровадять важливі зміни для українських біженців.
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