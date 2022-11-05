"I am from Ukraine": в Европе попрошайки стали "косить" под украинцев

Об одном из таких случаев рассказала в TikTok украинка, которая живет в Лондоне.

Как работает схема

"Ситуация: ты сидишь в баре в Лондоне, и к тебе подходит тип, который продает розы и просит купить. Ты отказываешься и он начинает говорить: "I'm from Ukraine". Ты начинаешь разговаривать с ним на украинском, он ничего не понимает, продолжает на английском, и ты в ах*е, что люди такие уй*бки", – рассказала украинка.

В комментариях к видео такими же историями поделились украинцы, которых война разбросала по миру.

Но первое, что бросалось в глазах в этих обманщиках - это то, что они не знают украинского языка. Услышав вопрос на нем - они сразу убегали. Как оказалось, такие ситуации в мире - сплошь и рядом.