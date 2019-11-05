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Досить брехати: в ефірі у Шустера поскандалили через Зеленського

STYLERЖиття    05.11.2019 - 10:40
Досить брехати: в ефірі у Шустера поскандалили через Зеленського
Давид Арахамія і Георгій Тука поскандалили в прямому ефірі (колаж РБК-Україна)

Давид Арахамія і Георгій Тука зчепилися в прямому ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука посперечалися 1 листопада у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Давид Арахамія розповів про візит президента Зеленського у Золоте і про те, що делегації вдалося зустрітися з усіма місцевими жителями, чиї будинки опинилися в "сірій зоні".

"В "сіру" зону потрапили близько 50 будинків. Зустрілися з кожним. Поговорили з усіма. Кількох людей звозили в Станицю Луганську, щоб вони зрозуміли, що таке розведення, поспілкувалися з місцевими жителями", - розповів Арахамія.

На ці слова Георгій Лою відреагував досить емоційно.

"Давайте припинимо брехати! Нікого з Золотого в Станицю не возили. Єдина людина, яка в цей час там була, це Наташа Воронкова, яку обіцяли повезти, але так нічого і не зробили. Друге - ви весь час ставите як зразок Станицю Луганську. Так ось, там в демілітаризовану зону навіть поліція не заходить! Досить брехати!" - обурився Тука.

Нагадаємо, що минулого тижня в Золотому завершився перший етап відведення військ. Наступним етапом повинно було бути Петровське, однак розведення може відбутися тільки якщо протягом 7 днів буде дотриманий режим "тиші".

Арахамія та Тука зчепилися в прямому ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера"

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