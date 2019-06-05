Да хватит уже! В сериале "Чернобыль" обнаружили возмутительный киноляп

В сериале "Чернобыль" обнаружили киноляп (фото: HBO.com)

Создатели сериала "Чернобыль" перепутали города

Сериал "Чернобыль" от американской компании HBO снова угодил в скандал из-за серьезного киноляпа. Огрешный кадр в 4 серии заметили бдительные зрители, о чем они написали в соцсетях.

В этот раз поклонников нашумевшего американского сериала, рассказывающего о катастрофе в Украине в 1986 году, возмутил кадр, на котором изображена улица Богдана Хмельницкого около метро Театральная с подписью "Москва".

Кадр из сериала

Пользователи сети возмущены подобными погрешностями, которые вряд ли заметят зарубежные зрители. Однако от украинцев подобную ошибку не скрыть и в сети уже появляются первые мемы.

Фото: (facebook.com/dim.vinogradov)

К слову, пользователи неоднозначно отреагировали на подобную информацию. Одни посчитали, что такого рода несостыковки не играют большой роли, а другие, напротив, выразили негодование:

Вот как так. Хороший, именно так, сериал, но люди радостно ищут несостыковки в локациях.

Как увидел - так сразу на одну "звездочку" меньше поставил.

Скриншот: (facebook.com/dim.vinogradov)

Напомним, в кадрах американского сериала "Чернобыль" уже находили киноляпы.

Ранее мы писали о том, что британская актриса сообщила, что разочарована сериалом НВО "Чернобыль".

А также, что некоторые кадры из нашумевшего сериала "Чернобыль" были сняты на территории Украины.