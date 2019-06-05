ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Да хватит уже! В сериале "Чернобыль" обнаружили возмутительный киноляп

STYLERЖизнь    05.06.2019 - 12:09
Да хватит уже! В сериале "Чернобыль" обнаружили возмутительный киноляп
В сериале "Чернобыль" обнаружили киноляп (фото: HBO.com)

Создатели сериала "Чернобыль" перепутали города

Сериал "Чернобыль" от американской компании HBO снова угодил в скандал из-за серьезного киноляпа. Огрешный кадр в 4 серии заметили бдительные зрители, о чем они написали в соцсетях.

В этот раз поклонников нашумевшего американского сериала, рассказывающего о катастрофе в Украине в 1986 году, возмутил кадр, на котором изображена улица Богдана Хмельницкого около метро Театральная с подписью "Москва".

Да хватит уже! В сериале &quot;Чернобыль&quot; обнаружили возмутительный киноляпКадр из сериала

Пользователи сети возмущены подобными погрешностями, которые вряд ли заметят зарубежные зрители. Однако от украинцев подобную ошибку не скрыть и в сети уже появляются первые мемы.

Да хватит уже! В сериале &quot;Чернобыль&quot; обнаружили возмутительный киноляп

Фото: (facebook.com/dim.vinogradov)

К слову, пользователи неоднозначно отреагировали на подобную информацию. Одни посчитали, что такого рода несостыковки не играют большой роли, а другие, напротив, выразили негодование:

  • Вот как так. Хороший, именно так, сериал, но люди радостно ищут несостыковки в локациях.
  • Как увидел - так сразу на одну "звездочку" меньше поставил.

Да хватит уже! В сериале &quot;Чернобыль&quot; обнаружили возмутительный киноляп

Скриншот: (facebook.com/dim.vinogradov)

Напомним, в кадрах американского сериала "Чернобыль" уже находили киноляпы.

Ранее мы писали о том, что британская актриса сообщила, что разочарована сериалом НВО "Чернобыль".

А также, что некоторые кадры из нашумевшего сериала "Чернобыль" были сняты на территории Украины.

Звезда сериала "Игра престолов" вляпался в скандал: что известно Сказала, что не могу: звезда "Игры престолов" отказалась от роли в нашумевшем фильме
Новости Украины сериал
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь