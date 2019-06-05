Та годі вже! У серіалі "Чорнобиль" виявили обурливий кіноляп

У серіалі "Чорнобиль" виявили киноляп (фото: HBO.com)

Творці серіалу "Чорнобиль" переплутали міста

Серіал "Чорнобиль" від американської компанії HBO знову потрапив у скандал через серйозний кіноляп. Огрішний кадр у 4 серії помітили пильні глядачі, про що вони написали в соцмережах.

В цей раз шанувальників популярного американського серіалу, який розповідає про катастрофу в Україні в 1986 році, обурив кадр, на якому зображена вулиця Богдана Хмельницького біля метро Театральна з підписом "Москва".

Кадр із серіалу

Користувачі мережі обурені подібними похибками, які навряд чи помітять зарубіжні глядачі. Однак від українців подібну помилку не приховати і в мережі вже з'являються перші меми.

Фото: (facebook.com/dim.vinogradov)

До речі, користувачі неоднозначно відреагували на подібну інформацію. Одні зазначили, що такого роду суперечності не грають великої ролі, а інші, навпаки, висловили обурення:

Ось так. Гарний, саме так, серіал, але люди радісно шукають нестикування в локаціях.

Як побачив - так відразу на одну "зірочку" менше поставив.

Скріншот: (facebook.com/dim.vinogradov)

Нагадаємо, в кадрах американського серіалу "Чорнобиль" вже знаходили кіноляпи.

Раніше ми писали про те, що британська актриса повідомила, що розчарована серіалом НВО "Чорнобиль".

А також, що деякі кадри з серіалу "Чорнобиль" були зняті на території України.