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Досить соромити жінок: Супрун різко висловилася про табу на менструацію

STYLERЖиття    19.10.2019 - 08:29
Досить соромити жінок: Супрун різко висловилася про табу на менструацію
Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла, чому жінки не повинні соромитися менструації

Уляна Супрун закликала жінок не соромитися менструації і називати речі своїми іменами. На своїй Facebook-сторінці головна руйнівниця міфів говорить, що тема менструального циклу, незважаючи на ХХІ століття на дворі, як і раніше табуюється, обростає міфами і безглуздими забобонами.

Так, для менструації придумано безліч евфемізмів, які до цих пір використовуються - "ці дні", "червоні дні", "справи" і багато інших.

Крім того, в США і Британії багато хто не бере дівчину з менструацією в турпохід, оскільки вона може привабити ведмедя. А в католицькій Польщі дехто вважає, що чоловік помре після сексу з жінкою під час менструації.

Як наслідок жінки продовжують соромитися того, що відбувається в їх організмі. Згідно зі статистикою:

  • 48% жінок відчувають знічення під час менструації,
  • 42% жінок були присоромлені менструацією,
  • 73% приховували прокладки або тампони.

Досить соромити жінок: Супрун різко висловилася про табу на менструацію

Супрун зруйнувала міфи про менструацію (фото: facebook.com/ulanasuprun)

А передменструальний синдром (ПМС) часто використовується в образливих сексистських фразах. ПМС - це складний комплекс симптомів, які виникають через гормональний дисбаланс, але його можна лікувати.

ПМС - це не тільки примхи або стервозність. Напередодні менструації у дуже багатьох жінок проявляється втома, головний біль, безсоння, болить низ живота, обсипає прищами.

Спазми, біль внизу живота, нудота, діарея, втома - це те, що практично кожна жінка відчуває щомісяця.

"І майже кожна жінка чула: "Та не може бути так боляче. Це ж тільки місячні". Може. 58% жінок відчувають себе пригніченими під час менструації. Болючі менструації, за різними даними, мають 45-95% жінок", - пише Супрун.

При цьому іноді менструальний біль настільки сильний, що вимагає серйозного лікування. А згідно зі статистикою, 51% чоловіків не вважає, що менструація - привід "відкосити" від роботи.

Не відстає від табуювання менструації сфера маркетингу. Квіточки, сердечка, блакитна водичка, - чим тільки не прикривається реклама гігієнічних засобів для жінок.

А жінки продовжують соромитися дістати з сумки прокладку, боятися тампонів, і не говорять своєму партнеру про менструацію.

Займатися сексом під час менструації можна, але потрібно бути обачними, щоб не пошкодити слизову. При цьому оргазм може зменшити менструальні спазми.

"Природні процеси організму не повинні бути предметом сорому, дискримінації або будь-яких знущань. Не називати речі своїми іменами і продовжувати стигматизувати тему менструації означає робити вигляд, що її не існує", - резюмувала екс-глава МОЗ.

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Новини України Уляна Супрун
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