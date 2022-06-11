Не хуже чизкейка: готовим творожный десерт с клубникой без выпечки

Необыкновенно легкий и нежный творожный десерт с клубникой - отличная идея в летнюю жару. Он напоминает чизкейк, но готовится гораздо проще и без выпечки.
Рецептом десерта поделилась фуд-блогер Anny Cooking.
Время приготовления - 5 минут + 4-5 часов в холодильнике.
Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать, на 10-15 мин.
Соединяем творог, йогурт, пудру и взбиваем блендером.
Желатин растапливаем в микроволновке, 30 секунд, достаньте, помешайте и посмотрите, растворились ли все комочки, если нужно, то еще подогрейте 10 секунд.
Добавляем желатин в творожную массу, снова взбиваем.
Кексовую форму застилаем пленкой, пленку смазываем маслом, выливаем 1/2 творожной массы, выкладываем ягоды (не режьте их, выбирайте маленькие, можно любые, не только клубнику), и снова выливаем творожную массу.
Охлаждаем десерт в холодильнике ~ 4-5 часов или ночь.
С готового десерта снимаем пленку, декорируем ягодами и смакуем, приятного аппетита!
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