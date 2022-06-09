Банош с брынзой и шкварками: простой рецепт сытного гуцульского блюда

Банош - ароматная и нежная кукурузная каша, одно из традиционных блюд гуцульской кухни. Чаще всего он подается с овечьей брынзой и шкварками и является очень сытным и вкусным. Банош легко можно приготовить дома всего за 10 минут.

Ингредиенты на порцию для 3-х:

250 мл молока

250 мл воды

100 г мелкой кукурузной крупы

2 ст. л. сметаны

30-40 г сливочного масла

соль

Начинка: брынза и поджаренные шкварки/бекон/грудинка/грибы.

Приготовление:

Воду, молоко и 1/3 ч.л. соли соединяем и доводим до кипения.

Всыпаем крупу(у меня очень мелкая), помешивая венчиком. Если у вас крупа такая же мелкая, как моя - вам нужно будет еще добавить 50-100 мл воды, чтобы каша не была густой.

Добавляем сметану, масло, перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем кипеть еще на 2-3 мин на минимальном огне.

Подаем с натертой брынзой и поджаренными шкварками/беконом/грудинкой или грибами.

Банош можно приготовить всего за 10 минут (фото: instagram.com/anny.cooking)