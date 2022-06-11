Не гірше чізкейку: готуємо сирний десерт з полуницею без випічки

Надзвичайно легкий і ніжний сирний десерт з полуницею - відмінна ідея в літню спеку. Він нагадує чізкейк, але готується набагато простіше і без випічки.
Рецептом десерту поділилася фуд-блогер Anny Cooking.
Час приготування - 5 хвилин + 4-5 годин в холодильнику.
Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо набухати, на 10-15 хв.
З'єднуємо сир, йогурт, пудру і збиваємо блендером.
Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці, 30 секунд, дістаньте, перемішайте і подивіться, чи розчинилися всі грудочки, якщо потрібно, то ще підігрійте 10 секунд.
Додаємо желатин в сирну масу, знову збиваємо.
Кексову форму застеляємо плівкою, плівку змащуємо маслом, виливаємо 1/2 сирної маси, викладаємо ягоди (не ріжте їх, вибирайте маленькі, можна будь-які, не тільки полуницю), і знову виливаємо сирну масу.
Охолоджуємо десерт в холодильнику ~ 4-5 годин або ніч.
З готового десерту знімаємо плівку, декоруємо ягодами і смакуємо, смачного!
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