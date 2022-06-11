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Не гірше чізкейку: готуємо сирний десерт з полуницею без випічки

Сирний десерт з ягодами (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Надзвичайно легкий і ніжний сирний десерт з полуницею - відмінна ідея в літню спеку. Він нагадує чізкейк, але готується набагато простіше і без випічки.

Рецептом десерту поділилася фуд-блогер Anny Cooking.

Час приготування - 5 хвилин + 4-5 годин в холодильнику.

Інгредієнти:

  • 300 г сиру 5-9%
  • 300 г грецького (або звичайного) йогурту
  • 15 г желатину + 100 мл води
  • 2,5 ст. л. цукрової пудри
  • 250 г полуниці + полуниця для декору

Приготування:

Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо набухати, на 10-15 хв.

З'єднуємо сир, йогурт, пудру і збиваємо блендером.

Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці, 30 секунд, дістаньте, перемішайте і подивіться, чи розчинилися всі грудочки, якщо потрібно, то ще підігрійте 10 секунд.

Додаємо желатин в сирну масу, знову збиваємо.

Кексову форму застеляємо плівкою, плівку змащуємо маслом, виливаємо 1/2 сирної маси, викладаємо ягоди (не ріжте їх, вибирайте маленькі, можна будь-які, не тільки полуницю), і знову виливаємо сирну масу.

Охолоджуємо десерт в холодильнику ~ 4-5 годин або ніч.

З готового десерту знімаємо плівку, декоруємо ягодами і смакуємо, смачного!

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