Хто такий Герасимов і чи варто радіти його ліквідації

У мережі поширюють непідтверджену інформацію, що в результаті удару ЗСУ по Криму 4 січня загинув начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов. Водночас військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що "підтверджень нема, але такий варіант виключати не можна".

Під час підготовки матеріалу використали джерела: відео політолога Миколи Давидюка у You Tube, "Факти", Канал "24".

Про те, що відомо про Валерія Герасимова та чи вигідна Україні його ліквідація, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Хто такий Валерій Герасимов

Герасимов став начальником Генерального штабу Збройних сил РФ 11 січня 2023 року, але його називають головним організатором війни на сході України ще з 2014 року. Зокрема, він був одним з учасників тимчасової анексії Криму і керував так званими "зеленими чоловічками".

Також він став головним фігурантом справи про трагічні події під Іловайськом, коли загинули 366 українських військовослужбовців та правоохоронців. У кінці серпня 2014 року українські силовики опинились в оточенні під Іловайськом. Після домовленостей про "зелений коридор", через який вони мали вийти, українських військових розстріляла російська армія.

Герасимова вважають причетним і до збиття малоазійського літака рейсу MH-17 над Торезом у липні 2014 році. Тоді загинуло 298 людей.

За чутками, Путін дуже не задоволений роботою Герасимова (фото: Getty Images)

Герасимов також три роки поспіль організовував парад до 9 травня на "Красній площі" у Москві, а ще є автором "доктрини Герасимова", на якій базується російська концепція "війни нового покоління". Згідно з нею, військові дії прирівнюються до невоєнних заходів, зокрема політичних та гуманітарних.

Тож призначаючи Герасимова на посаду начальника Генерального штабу Збройних сил РФ, Путін очевидно очікував "блискучих результатів" у війні проти України. Втім, за чутками, диктатор дуже не задоволений "успіхами" Герасимова.

Однією із головних причин стало те, очільник Збройних сил РФ допустив заколот Пригожина та похід вагнерівців на Москву.

Сергій Шойгу та Валерій Герасимов (фото: Getty Images)

Як Герасимов став начальником Генерального штабу Збройних сил РФ

Герасимов народився 1955 року у Казані. Навчався у Суворовському училищі, потім - у танковому училищі та академії бронетанкових військ і академії ЗС РФ.

У кінці 70-х році служив у полку танкової дивізії Північної групи у Польщі, потім був у країнах Балтії на посаді заступника дивізії. На початку 90-х його перевели до Московського військового округу.

Під час другої Чеченської війни він командував частинами армії. У 2005-му став начальником Головного управління бойової підготовки та служби військ ЗС РФ. Згодом став першим заступником Генштабу ЗС РФ. За організацію "військової спецоперації" у Сирії його нагородили званням героя Росії.

У січні 2023 року Герасимова призначили на посаду начальника Генштабу ЗС РФ замість Сергія Суровікіна.

Чи вигідна Україні ліквідація Герасимова

Деякі експерти вважають, що інформація про ліквідацію Герасимова може бути черговим російським вкидом.

"Я б стримував емоції. Дуже хотів би, щоб це було правдою, але поки не бачу підтверджень. Знести голову топовому російському генералові - це було б круто. Це б надихнуло наші війська і посилило б наші позиції в цілому", - заявив політолог Микола Давидюк.

Також він додав, що Україна уже намагалась знищити Герасимова, коли той був на Донбасі. Але тоді західні партнери закликали ЗСУ "не переходити червоні цілі".

Додамо також, що за даними видання The New York Times, яке посилалось на розвідку США, Герасимов навідався до Ізюму, який на той момент був окупований російськими військами, щоб "змінити хід російського наступу на сході України". ЗСУ про це дізнались і завдали удару по позиції, але Герасимова вже там не було.

Можемо припустити, що ліквідація Герасимова, не зупинила б війну, але суттєво деморалізувала російську армію та надихнула ЗСУ.

Додамо також, що внаслідок удару ЗСУ 4 січня по командному пункту російських військових в окупованому Криму загинуло 23 вороги, серед них і представники вищого керівництва.