Художниця Гапчинська показала зворушливе відео, як вона з донькою зустрічала чоловіка з передової

Чоловіку художниці Євгенії Гапчинській - Дмитру вдалося на деякий час приїхати додому. Чоловік служить в лавах ЗСУ та захищає країну від російських окупантів.

Коли Дмитро приїхав, то дружина та донька обнімали свого захисника. Також він потішив дівчатам букети хризантем.

"Дякую Богу за несподівану радість! Дякую ЗСУ за наше життя!" - зазначила Євгенія.

Додамо, чоловік художниці ще від 2014 року на фронті захищає Україну та пройшов АТО. Коли Росія напала на Україну, то він одразу пішов служити.

Художниця Гапчинська зворушливо зустріла чоловіка з війни (.instagram.com/e.gapchinska)

У коментарях під відео користувачі радіють, що чоловік зміг приїхати до рідних.