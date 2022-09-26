UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Художниця Гапчинська показала зворушливе відео, як вона з донькою зустрічала чоловіка з передової

Євгенія Гапчинська зворушливо зустріла чоловіка з війни (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська художниця Євгенія Гапчинська показала, як вони з донькою зворушливо зустріли чоловіка-військового з передової. Зокрема, чоловік неочікувано приїхав додому, щоб зробити сюрприз рідним.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Чоловіку художниці Євгенії Гапчинській - Дмитру вдалося на деякий час приїхати додому. Чоловік служить в лавах ЗСУ та захищає країну від російських окупантів.

Коли Дмитро приїхав, то дружина та донька обнімали свого захисника. Також він потішив дівчатам букети хризантем.

"Дякую Богу за несподівану радість! Дякую ЗСУ за наше життя!" - зазначила Євгенія.

Додамо, чоловік художниці ще від 2014 року на фронті захищає Україну та пройшов АТО. Коли Росія напала на Україну, то він одразу пішов служити.

Художниця Гапчинська зворушливо зустріла чоловіка з війни (.instagram.com/e.gapchinska)

У коментарях під відео користувачі радіють, що чоловік зміг приїхати до рідних.

  • Нехай кожна родина дочекається свого героя. Низький уклін за боротьбу;
  • Скільки щастя на обличчі;
  • Хай щастя завжди буде в вашій сім'ї;
  • Щастя вашій родині! І вам натхнення дарувати людям радість вашим мистецтвом;
  • На відео можна дивитись нескінченно. Плакали і раділи разом з вами.

Раніше Гапчинська розповідала про розграбований росіянами будинок.

Також ми писали, що у будинок Кондратюка влучив снаряд окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
художницаЕвгения Гапчинская