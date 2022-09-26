Художница Гапчинская показала трогательное видео, как она с дочкой встречала мужа с передовой

Мужу художницы Евгении Гапчинской - Дмитрию удалось на некоторое время приехать домой. Мужчина служит в рядах ВСУ и защищает страну от российских оккупантов.

Когда Дмитрий приехал, то жена и дочь обнимали своего защитника. Также он порадовал девушкам букеты хризантем.

"Благодарю Бога за неожиданную радость! Спасибо ВСУ за нашу жизнь!" - отметила Евгения.

Добавим, что муж художницы еще с 2014 года на фронте защищает Украину и прошел АТО. Когда Россия напала на Украину, он сразу пошел служить.

Художница Гапчинская трогательно встретила мужа с войны (instagram.com/e.gapchinska)

В комментариях под видео пользователи радуются, что мужчина смог приехать к родным.