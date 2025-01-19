Художника, який малює дивні "каки-маляки", завалили роботою: чим його малюнки так приваблюють

Все почалося з портрету дружини

Джеймі Меттіас вирішив зробити подарунок для дружини на річницю їхнього весілля і намалював її портрет. Оскільки Джеймі зовсім не художник, то портрет вийшов одночасно жахливий та кумедний. Але його дружина Кейт вирішила, що він настільки смішний, щоб опублікувати його у соцмережах.

Раптом люди почали дуже активно лайкати, коментувати та ділитися цією публікацією. А ще почали писати Джеймі з проханням намалювати їхні портрети.

"Каки-маляки" стали раптом популярні

Тепер 41-річний бухгалтер змушений поєднувати одразу дві роботи - свою основну та художню. Бо замовлень не стає менше і його портрети стали дуже популярними.

"Насправді я не хотів погано малювати, і тепер я роблю все можливе, щоб відтворити фотографії, які мені надсилають. Але у мене виходить те, що виходить. Я намагаюся створити альтернативний всесвіт, де пропорції не мають значення. Я малював роками, але навіть не підозрював, що мої малюнки такі погані - поки люди мені про це не почали говорити", - розповів Джеймі.

Джеймі зі своїми картинами (фото: SWNS)

Джеймі завалили замовленнями

Зараз він отримав вже 71 замовлення і трохи шокований тим, що люди хочуть мати вдома його малюнки.

"Ми отримуємо замовлення по всій Англії, Шотландії, Уельсі та навіть Північній Ірландії. Ми жартуємо, що Кейт очолює фінансовий відділ, а її подруга - відділ маркетингу. І це тільки набирає оберти, бо у соцмережах у нас за декілька днів стало 1800 підписників", - додав художник.

Ще він розповів, що усіх нових замовників вже попереджають, що з'явився список очікування в 3-5 тижнів, але всі ставляться з розумінням.

"Я постійно забуваю намалювати комусь ніс, і мені доведеться змішувати фарбу знову і додавати його пізніше. Це додає комедії цінності. Це мій стандарт, немає ризику, що він стане краще. Я абсолютно не фахівець та не вчитель мистецтва. І думаю, що всі, здається, цінують мої портрети саме за це. Вони жахливі, але всі вважають, що це весело, як і моя дружина Кейт", - каже Джеймі.

На такі картини шалений попит (фото: SWNS)