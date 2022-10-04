Худий та змучений: у мережі з'явилися фото "Ореста" з Азовсталі після полону

У соціальних мережах з'явилися фото захисника Азовсталі Дмитра Козацького після російського полону. На світлинах чоловік дуже виснажений та худий, проте його погляд залишився незламним.
Знімки азовця на своїй сторінці в Instagram опублікували Костянтин і Влада Ліберови.
У дописі пара фотографів пише, що його знімки стали символом незламності української нації.
"Якщо ви спитаєте нас сьогодні, хто зробив головне фото цієї війни, нашою відповіддю буде - він, Орест", - йдеться у пості.
Костянтин і Влада також розповідають, що дізналися про Дмитра через соціальні мережі та вирішили написати йому.
Вони не очікували отримати відповідь, але азовець погодився на зйомку.
Дмитро "Орест" Козацький після полону у росіян (фото: instagram.com/libkos)
На світлинах хлопець стоїть посеред темного приміщення, і на нього падає промінь світла.
Саме це й зображає його незламність, пишуть у коментарях до поста тисячі українців.
За місяці полону Дмитро став дуже худим та виснаженим, але попри це в перший день вдома він пішов до барбершопу, підстригся і побрився.
"Я ніколи не хотів виглядати жертвою", - зізнається "Орест".
Дмитро "Орест" Козацький після полону росіян (фото: instagram.com/libkos)
Нагадаємо, що в полку "Азов" Дмитро був головою пресслужби. Саме він є автором приголомшливих знімків з заводу, за які в народі його прозвали "очима Азовсталі".
Раніше ми показували зворушливе відео зустрічі командирів "Азову" із рідними в Туреччині.
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