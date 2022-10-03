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Командири "Азов" зустрілися з рідними у Туреччині: неймовірно зворушливі фото та відео

Новость на русском →
Туреччина, Понеділок 03 жовтня 2022 20:56
Командири "Азов" зустрілися з рідними у Туреччині: неймовірно зворушливі фото та відео Фото: Командири "Азов" зустрілися у Туреччині з рідними (Офіс президента)
Автор: Анна Шиканова

П'ятеро командирів "Азов", які за умовами обміну залишаються тимчасово у Туреччині, змогли зустрітися зі своїми рідними. До них прилетіли дружини, інші члени сім'ї та діти.

Якою була зустріч командирів "Азов" із рідними - дивіться у матеріалі нижче.

"Ваші рідні боролися за ваше звільнення з величезною запопадливістю. Вони так довго чекали на вас", - так підписали відео зустрічі в Офісі президента.

За умовами обміну командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко, його заступник Святослав Паламар, в. о. командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, старший офіцер "Азов" Олег Хоменко та командир 12 бригади НГУ Денис Шлега будуть знаходитися у Туреччині під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Командири &quot;Азов&quot; зустрілися з рідними у Туреччині: неймовірно зворушливі фото та відеоКомандири &quot;Азов&quot; зустрілися з рідними у Туреччині: неймовірно зворушливі фото та відеоКомандири &quot;Азов&quot; зустрілися з рідними у Туреччині: неймовірно зворушливі фото та відеоКомандири &quot;Азов&quot; зустрілися з рідними у Туреччині: неймовірно зворушливі фото та відеоКомандири &quot;Азов&quot; зустрілися з рідними у Туреччині: неймовірно зворушливі фото та відеоКомандири &quot;Азов&quot; зустрілися з рідними у Туреччині: неймовірно зворушливі фото та відеоКомандири &quot;Азов&quot; зустрілися з рідними у Туреччині: неймовірно зворушливі фото та відеоКомандири &quot;Азов&quot; зустрілися з рідними у Туреччині: неймовірно зворушливі фото та відеоКомандири &quot;Азов&quot; зустрілися з рідними у Туреччині: неймовірно зворушливі фото та відеоКомандири &quot;Азов&quot; зустрілися з рідними у Туреччині: неймовірно зворушливі фото та відеоКомандири &quot;Азов&quot; зустрілися з рідними у Туреччині: неймовірно зворушливі фото та відеоКомандири &quot;Азов&quot; зустрілися з рідними у Туреччині: неймовірно зворушливі фото та відеоКомандири &quot;Азов&quot; зустрілися з рідними у Туреччині: неймовірно зворушливі фото та відеоКомандири &quot;Азов&quot; зустрілися з рідними у Туреччині: неймовірно зворушливі фото та відео

Фото: Офіс Президента

Вони проживатимуть у комфортабельному приватному будинку, де зможуть відновитися – психологічно та фізично. Повернутися до України вона поки що не зможуть.

Тому Офіс президента організував їм зустріч із рідними, які для довгоочікуваної зустрічі прилетіли до Туреччини.

До речі, раніше ми писали, як виглядали звільнені захисники Азовсталі до війни.

А ще розповідали про те, якими були перші хвилини азовці після звільнення.

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Азовці