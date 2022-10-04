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Худой и измученный: в сети появились фото "Ореста" из Азовстали после плена

Украинцам показали фото Дмитрия Козацкого после плена (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В социальных сетях появились фото защитника Азовстали Дмитрия Казацкого после российского плена. На снимках мужчина очень истощенный и худой, однако его взгляд остался несокрушимым.

Снимки азовца на своей странице в Instagram опубликовали Константин и Влада Либеровы.

В сообщении пара пишет, что его снимки стали символом стойкости украинской нации.

"Если вы спросите нас сегодня, кто сделал главное фото этой войны, нашим ответом будет он, Орест", - jnvtxf.n фотографы.

Константин и Влада также рассказывают, что узнали про Дмитрия через социальные сети и решили написать ему.

Они не ожидали получить ответа, но азовец согласился на съемку.

Дмитрий "Орест" Козацкий после плена у россиян (фото: instagram.com/libkos)

На фотографиях парень стоит среди темного помещения, и на него падает луч света.

Именно это и изображает его несокрушимость, пишут в комментариях к посту тысячи украинцев.

За месяцы плена Дмитрий стал очень худым и истощенным, но несмотря на это в первый день дома он пошел в барбершоп, подстригся и побрился.

"Я никогда не хотел выглядеть жертвой", - признается "Орест".

Дмитрий "Орест" Козацкий после плена россиян (фото: instagram.com/libkos)

Напомним, что в полку "Азов" Дмитрий являлся главой пресс-службы. Именно он автор ошеломляющих снимков с завода, за которые в народе его прозвали "глазами Азовстали".

Раньше мы показывали трогательное видео встречи командиров "Азова" с родными в Турции.

Смотрите также, какими были герои из "Азовстали" до войны и русского плена.

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