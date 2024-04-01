"Хто жартує - той живе". Кумедні привітання з 1 квітня у віршах та SMS
1 квітня у світі відзначається День сміху, який, за однією з версій, виник у Давньому Римі. І навіть якщо у вас немає настрою для жартів або ж приколів, спробуйте хоча б трохи розвеселити себе та друзів кумедними привітаннями.
Як цікаво привітати з 1 квітня та підняти настрій друзям й колегам, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Новини Live, "Радіо Максимум".
Привітання з 1 квітня
- "Сьогодні День сміху, гумору і веселощів! Вітаю вас, мої дорогі, з цим прекрасним святом! Бажаю всім бути життєрадісними, веселими та позитивними людьми. Сміх продовжує наше життя, тому побільше Вам посмішок, щасливих миттєвостей і радісних подій"
- "Нехай посмішка цього дня не зійде з обличчя, а безмірне щастя заповнить серце і душу. Нехай завжди оточують лише люблячі очі рідних і близьких, а удача постійно йде поруч. Бажаю від щирого серця, щоб горе, біди і невдачі обходили стороною, і вітаю з 1 квітня - Днем сміху"
- "Вітаю з Днем сміху! Нехай гарний настрій і гумор будуть супутниками всього твого життя, нехай сміх наповнює душу радістю і натхненням. Бажаю тобі, щоб в житті завжди були люди, на яких можна покластися і з якими можна щиро посміятися!".
Жартівливі вірші на 1 квітня
"В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує - той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу Вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх"
***
"День сьогодні дуже дивний,
Наче всі сказилися!
Той сміється, той сміється,
Сміхом заразилися!
Каже той, що в мене спина
Наче вся у білому,
Хоча в дзеркало дивлюсь:
Чисто все у цілому!
Що тут думать, що гадати,
Бо сьогодні в світі свято!
1 квітня всі святкують
На серйозних всі полюють!
Щоб розвеселити, сильно розсмішити,
щастя побажати, в це веселе свято!"
***
"Кожен хоче шуткувати,
У день сміху жартувати,
Обдурити хоче всіх,
Не попастись нам на сміх!
Ну якщо вже і попались,
І над Вами насміялись,
То давайте без образи
Пожартуйте й Ви одразу!".
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