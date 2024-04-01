"Кто шутит - тот живет". Смешные поздравления с 1 апреля в стихах и SMS
1 апреля в мире отмечается День смеха, по одной из версий, возник в Древнем Риме. И даже если у вас нет настроения для шуток или приколов, попробуйте хотя бы немного развеселить себя и друзей забавными поздравлениями.
Как интересно поздравить с 1 апреля и поднять настроение друзьям и коллегам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Новини Live, "Радіо Максимум".
Поздравления с 1 апреля
- "Сегодня День смеха, юмора и веселья! Поздравляю вас, мои дорогие, с этим прекрасным праздником! Желаю всем быть жизнерадостными, веселыми и положительными людьми. Смех продолжает нашу жизнь, поэтому побольше Вам улыбок, счастливых мгновений и радостных событий"
- "Пусть улыбка в этот день не сойдет с лица, а безмерное счастье заполнит сердце и душу. Пусть всегда окружают только любящие глаза родных и близких, а удача постоянно идет рядом. Желаю от всей души, чтобы горе, беды и неудачи обходили стороной, и поздравляю с 1 апреля - Днем смеха"
- "Поздравляю с Днем смеха! Пусть хорошее настроение и юмор будут спутниками всей твоей жизни, пусть смех наполняет душу радостью и вдохновением. Желаю тебе, чтобы в жизни всегда были люди, на которых можно положиться и с которыми можно искренне посмеяться!".
Шуточные стихи на 1 апреля на украинском языке
"В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує - той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу Вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх"
***
"День сьогодні дуже дивний,
Наче всі сказилися!
Той сміється, той сміється,
Сміхом заразилися!
Каже той, що в мене спина
Наче вся у білому,
Хоча в дзеркало дивлюсь:
Чисто все у цілому!
Що тут думать, що гадати,
Бо сьогодні в світі свято!
1 квітня всі святкують
На серйозних всі полюють!
Щоб розвеселити, сильно розсмішити,
щастя побажати, в це веселе свято!"
***
"Кожен хоче шуткувати,
У день сміху жартувати,
Обдурити хоче всіх,
Не попастись нам на сміх!
Ну якщо вже і попались,
І над Вами насміялись,
То давайте без образи
Пожартуйте й Ви одразу!".
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