"Кто шутит - тот живет". Смешные поздравления с 1 апреля в стихах и SMS

1 апреля в мире отмечается День смеха, по одной из версий, возник в Древнем Риме. И даже если у вас нет настроения для шуток или приколов, попробуйте хотя бы немного развеселить себя и друзей забавными поздравлениями.

При написании материала были использованы источники: Новини Live, "Радіо Максимум".

Как интересно поздравить с 1 апреля и поднять настроение друзьям и коллегам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Поздравления с 1 апреля

"Сегодня День смеха, юмора и веселья! Поздравляю вас, мои дорогие, с этим прекрасным праздником! Желаю всем быть жизнерадостными, веселыми и положительными людьми. Смех продолжает нашу жизнь, поэтому побольше Вам улыбок, счастливых мгновений и радостных событий"

"Пусть улыбка в этот день не сойдет с лица, а безмерное счастье заполнит сердце и душу. Пусть всегда окружают только любящие глаза родных и близких, а удача постоянно идет рядом. Желаю от всей души, чтобы горе, беды и неудачи обходили стороной, и поздравляю с 1 апреля - Днем смеха"

"Поздравляю с Днем смеха! Пусть хорошее настроение и юмор будут спутниками всей твоей жизни, пусть смех наполняет душу радостью и вдохновением. Желаю тебе, чтобы в жизни всегда были люди, на которых можно положиться и с которыми можно искренне посмеяться!".

Шуточные стихи на 1 апреля на украинском языке

"В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує - той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу Вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх"

***

"День сьогодні дуже дивний,

Наче всі сказилися!

Той сміється, той сміється,

Сміхом заразилися!

Каже той, що в мене спина

Наче вся у білому,

Хоча в дзеркало дивлюсь:

Чисто все у цілому!

Що тут думать, що гадати,

Бо сьогодні в світі свято!

1 квітня всі святкують

На серйозних всі полюють!

Щоб розвеселити, сильно розсмішити,

щастя побажати, в це веселе свято!"

***

"Кожен хоче шуткувати,

У день сміху жартувати,

Обдурити хоче всіх,

Не попастись нам на сміх!

Ну якщо вже і попались,

І над Вами насміялись,

То давайте без образи

Пожартуйте й Ви одразу!".